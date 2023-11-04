04 ноября 2023, 12:37

Урсула фон дер Ляйен раскрыла цель визита на Украину

РИА «Новости»
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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла цель своего визита в Киев. Об этом она написала в социальной сети Х.

«Я здесь, чтобы обсудить путь вступления Украины в ЕС», - заявила политик.

Фон дер Ляйен добавила, что проведет переговоры с украинскими властями по вопросу финансовой поддержки со стороны Евросоюза для восстановления страны.

Глава ЕК прибыла в Киев 4 ноября. На вокзале ее встретил президент Украины Владимир Зеленский. Раньше во время поездок фон дер Ляйен в Киев ее встречали сотрудники посольства ЕС.

Всего с начала российской спецоперации Евросоюз потратил на Украину около 90 миллиардов долларов , 27 миллиардов пришлись на поставки оружия и боеприпасов. Глава ЕК заявляла, что ЕС должен твердо стоять на стороне Украины - столько, сколько потребуется.

В конце октября фон дер Ляйен заявила о необходимости пересмотреть бюджет Евросоюза , чтобы найти средства на помощь Украине и мирным жителям сектора Газа. По ее словам, в приоритетах ЕК также осталась борьба с ростом миграционных потоков.

Еврокомиссия Украина
04 ноября 2023, 13:19
Россия опередила страны Запада в сфере ядерного оружия — Патрушев
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Россия опередила другие страны в сфере ракетно-ядерного оружия. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев на выставке-форуме «Россия», сообщил ТАСС.

По его словам, Россия разработала уникальное вооружение, в том числе гиперзвуковые ракеты, которые станут гарантией безопасности для жителей государства.

«Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия наша страна опередила конкурентов в этой сфере», - отметил Патрушев.

Ранее военный эксперт Борис Джерелиевский подробно рассказал о ракете «Буревестник». Он сообщил, что страны Запада поначалу отказывались верить в создание настолько мощного и эффективного оружия. Военный аналитик напомнил, что аналогов этих ракет нет ни у Китая, ни у Великобритании. Он добавил, что информация о разработке «Буревестника» вызвала панику в США.

Ядерное оружие Совет безопасности РФ Выставка-форум «Россия»
04 ноября 2023, 11:01
Число жертв землетрясения в Непале выросло до 128
РИА «Новости»
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В результате землетрясения в Непале погибли как минимум 128 человек, сообщило агентство Associated Press. До этого появлялась информация о 54 жертвах.

По данным СМИ, официальные лица предупредили, что количество жертв продолжит расти: с некоторыми территориями оказалась потеряна связь.

Землетрясение магнитудой 5,6 случилось на северо-западе южноазиатской страны поздним вечером. Пострадали десятки жителей, главным образом из горных деревень. В районе Рукум обрушилось множество жилых домов, погибли 35 человек и еще около 30 попали в больницу.

Согласно информации геологической службы США, подземные толчки зафиксировали на глубине около 18 километров. Эпицентр находился в Джаджаркоте. В этом районе подтвердили смерть 34 жителей. Мертвых и пострадавших достают из-под завалов, и на некоторых территориях работу спасателей затрудняют оползни.

Очевидцы отметили, что отголоски землетрясения ощущаются даже в Нью-Дели - на расстоянии около 800 километров от эпицентра.

Землетрясения
04 ноября 2023, 10:02
Действия Израиля в Газе назвали «операцией по истреблению в нацистском стиле»
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Израильская армия совершила в секторе Газа военные преступления, из-за операции в палестинском анклаве пострадали местные жители. Об этом заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль в соцсети X (бывший Twitter).

«То, что происходит в Газе, - это операция по истреблению в нацистском стиле. Изображения и свидетельства, которые мы получаем каждый день, демонстрируют военные преступления, совершенные израильским государством», - отметил он.

Хиль назвал варварством действия ЦАХАЛ и призвал международное сообщество сделать все возможное для прекращения военных преступлений в секторе Газа.

Ранее израильская армия атаковала в палестинском анклаве школу Усамы бен Заида , в которой укрывались беженцы. Из-за удара получили ранения десятки мирных жителей. До этого обстрелам подверглись медучреждения региона. ЦАХАЛ 3 ноября выпустил снаряды по территории больницы «Аш-Шифа» , а 30 октября - по госпиталю «Аль-Кудс» , в котором укрывались более 12 тысяч палестинцев.

Израиль Венесуэла Конфликт Израиля и Палестины
04 ноября 2023, 09:41
Сотрудница Госдепа обвинила Байдена в геноциде палестинцев в сектора Газа
Unsplash
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Сотрудница Госдепартамента США Сильвия Якуб назвала президента Джо Байдена причастным к геноциду жителей сектора Газа из-за его поддержки Израиля. Об этом сообщило издание Axios.

Якуб опубликовала в соцсетях пост с обвинениями в адрес Белого дома, но позже ограничила доступ к своим публикациям. По информации издания, сотрудница Госдепа также распространяла сообщения о недовольстве внешней политикой США через специальные внутриведомственные заявления. Она попыталась собрать подписи под призывом урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

«Вы предоставляете значительно больше военной помощи правительству, которое без разбору атакует невинных жителей Газы. <…> Вы причастны к геноциду, президент», - написала Якуб в соцсети.

Ранее конгрессвумен от штата Мичиган Рашида Тлаиб указала на негативное отношение американцев к решению Байдена о поддержке Израиля. По ее мнению, жители США «припомнят» его действия, когда начнутся следующие выборы президента.

США Израиль Джо Байден Конфликт Израиля и Палестины

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