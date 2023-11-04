Урсула фон дер Ляйен раскрыла цель визита на Украину

«Я здесь, чтобы обсудить путь вступления Украины в ЕС», - заявила политик.

Фон дер Ляйен добавила, что проведет переговоры с украинскими властями по вопросу финансовой поддержки со стороны Евросоюза для восстановления страны.

Глава ЕК прибыла в Киев 4 ноября. На вокзале ее встретил президент Украины Владимир Зеленский. Раньше во время поездок фон дер Ляйен в Киев ее встречали сотрудники посольства ЕС.

Всего с начала российской спецоперации Евросоюз потратил на Украину около 90 миллиардов долларов , 27 миллиардов пришлись на поставки оружия и боеприпасов. Глава ЕК заявляла, что ЕС должен твердо стоять на стороне Украины - столько, сколько потребуется.

В конце октября фон дер Ляйен заявила о необходимости пересмотреть бюджет Евросоюза , чтобы найти средства на помощь Украине и мирным жителям сектора Газа. По ее словам, в приоритетах ЕК также осталась борьба с ростом миграционных потоков.