15 ноября 2023, 02:37

Урсула фон дер Ляйен могла заболеть смертельным недугом — чешский аналитик

РИА «Новости»
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может страдать от деменции. Такое предположение выразил чешский аналитик Ян Кампбелл в беседе с Parlamentní listy.

«Если <…> председатель действительно убеждена, что Европейский Союз продолжит добиваться от России компенсаций за агрессивный конфликт, то это тревожный признак. Почему? Потому что налицо старческая деменция», - сказал он.

По словам аналитика, у главы ЕК есть и другие признаки этого недуга - беспокойство и растерянность. Также у женщины замечали нарушение памяти и ориентации в пространстве. Кампбелл отметил, что некоторые действия фон дер Ляйен указывают на проявление бреда и галлюцинаций у женщины.

Ранее бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала сюрреалистичной речь Урсулы фон дер Ляйен о вступлении Украины в Евросоюз. Она отметила, что объединение сильно пострадает, если украинская сторона станет его частью. Также Кнайсль объяснила, что глава ЕК пытается вести свою политику с помощью «свиты».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может страдать от деменции. Такое предположение выразил чешский аналитик Ян Кампбелл в беседе с Parlamentní listy.

Чехия Еврокомиссия Украина Урсула фон дер Ляйен
15 ноября 2023, 01:50
Белый дом не ответил, примут ли меры в случае вины Украины во взрывах на «Северных потоках»
РИА «Новости»
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Американская администрация не уточнила, примут ли США меры в случае подтверждения причастности Украины к подрывам «Северных потоков». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на брифинг координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

«Не буду опережать продолжающееся расследование произошедшего с трубопроводом „Северный поток - 2“ [и „Северный поток - 1“]. И я, безусловно, не буду рассуждать гипотетически относительно того, в чем могут заключаться результаты этого расследования», - сказал он.

По его словам, американская сторона сейчас сконцентрирована на предоставлении Украине необходимой помощи. Он отметил, что говорит «о критически важных потребностях». При этом США будет сложнее оказывать поддержку украниской стороне без финансирования из федерального бюджета страны.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Америка теперь переключила внимание на конфликт между Израилем и Палестиной, поэтому намерена обвинить Украину во взрывах на трубопроводах «Северный поток». По его словам, НАТО тоже поменял отношение к украинскому главе Владимиру Зеленскому и намерен отказаться от него.

США Белый дом в США Взрывы Украина Северный поток
15 ноября 2023, 01:00
Вооруженные люди ограбили группу чешских журналистов в США на саммите АТЭС
Freepik
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Чешские журналисты на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско подверглись вооруженному ограблению. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на департамент полиции города.

«Жертвы сообщили офицерам, что когда транспортное средство остановилось на улице, они увидели трех вышедших из машины неизвестных подозреваемых, все они были вооружены огнестрельным оружием», - сказано в сообщении.

От сотрудников СМИ потребовали съемочное оборудование. Когда подозреваемые получили желаемое, то ушли в неизвестном направлении. Сейчас правоохранительные органы ведут разбирательство по факту произошедшего.

После происшествия мэр Сан-Франциско Николь Брид встретилась с журналистами и им временно предоставили другое оборудование для съемок.

В прошлом году руководитель RT France Ксения Федорова заявила, что журналисты и эксперты телеканала столкнулись с дискриминацией во Франции. Речь идет о массовом харассменте в соцсетях.

США Ограбления Журналистика
14 ноября 2023, 23:55
Бывший госсекретарь США вошел в совет директоров мобильного оператора на Украине
Википедия
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Бывшего американского госсекретаря, экс-главу ЦРУ Майка Помпео назначат независимым неисполнительным директором Совета директоров одного из самых крупных украинских мобильных операторов «Киевстар». Об этом сообщил оператор в соцсети Facebook*.

«Независимым неисполнительным директором совета директоров „Киевстар“ станет бывший госсекретарь США Майк Помпео», - сказано в публикации.

Там также уточнили, что главой совета директоров телекоммуникационой компании стал гендиректор холдинга Veon Каан Терзиоглу, в который входит «Киевстар».

В октябре депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, вероятно, уволят в ближайшем будущем. Его место может занять посол Украины в США Оксана Маркарова. До этого президент страны Владимир Зеленский предупредил о серьезных кадровых перестановках в государстве.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

США Украина
14 ноября 2023, 22:44
Неизвестные осквернили могилы советских воинов на кладбище в Финляндии
Freepik
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Могилы советских воинов на кладбище Кавиланнуми осквернили в финском городе Сало. Об этом сообщили на сайте региональной администрации региона.

«В ноябре на могиле советских солдат в Сало Кавиланнуми был совершен вандализм. На кладбище похоронены 17 военнопленных. Было возбуждено уголовное дело», - сказано в сообщении.

В публикации отметили, что финское правительство осуждает акт вандализма над захоронениями солдат и пленных. Между Россией и Финляндией действует соглашение, в рамках которого государство обязано следить за состоянием могил. В случае их осквернения и других неподобающих действий в отношении захоронений обстоятельства будут выяснять правоохранительные органы.

В августе стало известно о задержании двух киевлянок за танцы на могилах погибших украинских военных. В отношении девушек возбудили уголовное дело. За подобную деятельность в стране грозит срок от трех до пяти лет лишения свободы.

Финляндия ВОВ

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