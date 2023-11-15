«Если <…> председатель действительно убеждена, что Европейский Союз продолжит добиваться от России компенсаций за агрессивный конфликт, то это тревожный признак. Почему? Потому что налицо старческая деменция», - сказал он.

По словам аналитика, у главы ЕК есть и другие признаки этого недуга - беспокойство и растерянность. Также у женщины замечали нарушение памяти и ориентации в пространстве. Кампбелл отметил, что некоторые действия фон дер Ляйен указывают на проявление бреда и галлюцинаций у женщины.

Ранее бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала сюрреалистичной речь Урсулы фон дер Ляйен о вступлении Украины в Евросоюз. Она отметила, что объединение сильно пострадает, если украинская сторона станет его частью. Также Кнайсль объяснила, что глава ЕК пытается вести свою политику с помощью «свиты».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может страдать от деменции. Такое предположение выразил чешский аналитик Ян Кампбелл в беседе с Parlamentní listy.