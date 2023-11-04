Урсула фон дер Ляйен анонсировала 12-й пакет антироссийских санкций ЕС
Еврокомиссия в скором времени представит 12-й пакет санкций Евросоюза против России. Такое заявление сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.
«Вскоре мы представим 12-й пакет санкций. Новые запреты на импорт и экспорт», - написала она.
Чиновница добавила, что будет ужесточен потолок цен на нефть и меры по обходу санкций. При этом по самым «скромным подсчетам» общие потери Евросоюза от антироссийских санкций составили около полутора триллионов долларов.
Ранее санкционный список против России расширили США. В него вошли почти 200 российских организаций и около 40 связанных с Россией физлиц. Но Штаты не дождутся стратегического поражения России. Страна научилась успешно справляться с ограничениями.