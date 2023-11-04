Урсула фон дер Ляйен анонсировала 12-й пакет антироссийских санкций ЕС

ХАМАС назвал Байдена ответственным за атаки на жителей Газы

Палестинское движение ХАМАС возложило на американского президента Джо Байдена ответственность за атаки израильской армии за мирных жителей сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Мы возлагаем на Соединенные Штаты, их президента личную ответственность за нападения израильских сил на мирное население в секторе Газа», - привел он слова одного из лидеров радикального движения Усаму Хамдана.

Израильские тяжелые бомбардировки сектора Газа усиливаются, военные наносят удары по школам, убежищам, больничным помещениям и машинам скорой помощи. По меньшей мере 15 человек погибли в результате забастовки школы в лагере беженцев Джабалия, передал канал.

Палестинское движение ХАМАС договорилось о вывозе раненых из сектора Газа через КПП «Рафах», расположенный на границе с Египтом, в обмен на эвакуацию иностранцев из палестинского анклава. Но Израиль нарушил обещание, сообщил Al Hadath.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что больше не считает израильского премьера Биньямина Нетаньяху своим собеседником. По его мнению, Израиль сделал неправильный шаг, палестинские дети должны жить в мире.