Уровень загрязненности Сены в день заплыва мэра Парижа превышал норму

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«Пороговые значения, рекомендованные органами здравоохранения, были превышены 17 июля в Бра-Мари, в день и на месте купания мэра Парижа», - указало радио.

В районе купания концентрация бактерий составила 985 наиболее вероятного числа на 100 миллилитров воды при норме 900 наиболее вероятного числа на 100 миллилитров воды.

Анн Идальго совершила заплыв в Сене в преддверии Олимпиады, чтобы доказать безопасность проведения соревнований в реке.

Стоимость работ по очистке реки составила 1,4 миллиарда евро.