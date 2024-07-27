27 июля 2024, 03:21

Уровень загрязненности Сены в день заплыва мэра Парижа превышал норму

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Уровень загрязнения Сены в день заплыва мэра Парижа Анн Идальго превышал норму. Такую информацию сообщила радиостанция Franceinfo со ссылкой на данные мэрии.

«Пороговые значения, рекомендованные органами здравоохранения, были превышены 17 июля в Бра-Мари, в день и на месте купания мэра Парижа», - указало радио.

В районе купания концентрация бактерий составила 985 наиболее вероятного числа на 100 миллилитров воды при норме 900 наиболее вероятного числа на 100 миллилитров воды.

Анн Идальго совершила заплыв в Сене в преддверии Олимпиады, чтобы доказать безопасность проведения соревнований в реке.

Стоимость работ по очистке реки составила 1,4 миллиарда евро.

Евро Париж Здравоохранение Франция Олимпиада в Париже — 2024 Реки
27 июля 2024, 02:11
Олимпийский флаг на открытии Олимпиады в Париже повесили в перевернутом виде
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Церемония открытия Олимпийских игр в Париже не обошлась без казуса. Олимпийский флаг подняли на флагшток в перевернутом виде. Инцидент попал в объективы многочисленных камер и кадры мгновенно разлетелись в Сети.

Комментаторы в интернете отметили, что подобные ошибки недопустимы на мероприятиях такого уровня. Организаторы сразу заметили ошибку и исправили ее. Однако инцидент с флагом успели запечатлеть болельщики и журналисты, он стал самым обсуждаемым в Сети.

Олимпийские игры в Париже начались с неожиданной отмены пресс-конференции. Организаторы приняли это решение за 20 минут до начала мероприятия и не объяснили причин.

Париж Интернет Олимпиада в Париже — 2024
26 июля 2024, 19:41
Пентагон признал проведение кампании по дискредитации китайской вакцины от COVID-19
Фото: freepik.com
Читайте нас в: Google Новости
Министерство обороны США признало, что во время пандемии COVID-19 намеренно распространяло на Филиппинах информацию, подрывающую доверие к китайской вакцине Sinovac. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на секретный правительственный документ.

Впервые о дискредитации китайской вакцины заявил пресс-секретарь бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте. Журналисты Reuters из письма Пентагона, адресованного МИД и Минобороны Филиппин, узнали, что американское ведомство «распространяло сообщения для филиппинской аудитории, ставящие под сомнение безопасность и эффективность Sinovac». Осведомленный источник агентства подтвердил подлинность этого письма.

Согласно документу, Пентагон также признал, что «допустил некоторые ошибки в сообщениях, связанных с COVID-19».

Ранее газета The Wall Street Journal выяснила, что власти КНР выявили COVID-19 за две недели до передачи информации ВОЗ.

США Скандалы Китай Коронавирус в России и в мире
26 июля 2024, 14:14
Харви Вайнштейна госпитализировали в США
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Осужденный американский кинопродюсер Харви Вайнштейн попал в больничное отделение тюрьмы «Бельвью» в Нью-Йорке. У мужчины диагностировали коронавирус и двустороннюю пневмонию, сообщил телеканал NBC News.

У 72-летннего Вайнштейна также диабет, высокое кровяное давление, стеноз позвоночного канала, жидкость в сердце и легких. Об этом рассказал представитель и тюремного консультанта Крейг Ротфельд.

Вайнштейн уже жаловался на проблемы со здоровьем. В прошлый раз его госпитализировали в апреле.

Кинопродюсера приговорили к 23 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании и принуждении к оральному сексу. Дополнительно мужчине дали 16 лет по обвинению в изнасиловании.

Ранее звезда отечественного кино Татьяна Васильева раскритиковала женщин , обвинивших Вайнштейна в домогательствах. По мнению артистки, некоторые из «жертв» сами вешались на продюсера.

США Домогательства Нью-Йорк Кино Женщины Тюрьмы Мужчины Изнасилования Харви Вайнштейн Коронавирус в США
26 июля 2024, 13:52
Редкое видео теракта 11 сентября появилось в Сети спустя 23 года
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Видео подробного обрушения двух башен-близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, появилось в Сети. Кадры опубликовал в YouTube японский фотограф Кей Сугимото.

«Это кадры, которые я снял во время обрушения Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года», - написал он.

Мужчина заснял теракт на профессиональную камеру с крыши дома 64 по улице Сент-Маркс-Плейс. На кадрах видно, как от небоскребов идет густой черный дым, во время записи на заднем фоне на японском языке разговаривают несколько человек.

В комментарии к ролику автор попросил использовать видео только для «исторических архивных целей». Фотограф отметил, что запечатлел последствия теракта на камеру Sony VX2000 с телеконвертером.

В июле директор американского Федерального бюро расследований ФБР Кристофер Рэй предупредил, что в США скоро попытаются совершить теракт, как в подмосковном «Крокусе», сообщил сайт kp.ru.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел в Красногорске в марте. Специалисты установили, что террористы использовали для поджога здания бензин или смешанный с маслом бензин.

США Терроризм Нью-Йорк Видео Япония

Новости по теме