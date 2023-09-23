Уровень поддержки правительства Германии установил антирекорд

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Респондентам задали вопрос о том, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы состоялись на этих выходных. Общий уровень поддержки правительства составил лишь 37%, что стало новым антирекордом.

За партию социал-демократов проголосовали бы 17% немцев, за «Зеленых» - 14%, а за Свободную демократическую партию - 6% опрощенных.

Самым популярным политическим объединением остается Христианско-демократический союз, за который свои голоса отдали бы 27% избирателей. Исследование проводили с 19 по 22 сентября. Участниками опроса стали 1203 человека.

Лидер парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель ранее заявила, что немцы больше не хотят жить в Евросоюзе , так как он не соответствует времени в своем нынешнем виде.