Уровень поддержки правительства Германии установил антирекорд
Число жителей Германии, поддерживающих правящую коалицию, достигло минимума со времен выборов 2021 года. Об этом свидетельствуют данные опроса института Insa для газеты Bild am Sonntag.
Респондентам задали вопрос о том, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы состоялись на этих выходных. Общий уровень поддержки правительства составил лишь 37%, что стало новым антирекордом.
За партию социал-демократов проголосовали бы 17% немцев, за «Зеленых» - 14%, а за Свободную демократическую партию - 6% опрощенных.
Самым популярным политическим объединением остается Христианско-демократический союз, за который свои голоса отдали бы 27% избирателей. Исследование проводили с 19 по 22 сентября. Участниками опроса стали 1203 человека.
Лидер парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель ранее заявила, что немцы больше не хотят жить в Евросоюзе , так как он не соответствует времени в своем нынешнем виде.