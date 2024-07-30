30 июля 2024, 09:54

«Уровень новичка». Маск иронично ответил «многодетному» Дурову

Global Look Press
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Американский миллиардер и Илон Маск отреагировал на новость о том, что у основателя Telegram Павла Дурова более 100 биологических детей.  Бизнесмен оставил ироничный комментарий в своем аккаунте в соцсети X.

«Уровень новичка - Чингисхан», - ответил Маск на публикацию другого аккаунта о детях Дурова.

По легенде, у основателя Монгольской империи Чингисхана было около 600 детей. У самого Маска их 12.

Накануне Дуров сделал неожиданное признание. Он рассказал, что имеет свыше 100 биологических детей в 12 странах мира.

Около 15 лет назад к Дурову обратился друг и попросил сдать сперму в клинике. Руководитель медицинского учреждения тогда сказал основателю Telegram, что его гражданский долг - сдать больше биологического материала, чтобы помочь большему количеству пар.

Подруга Дурова Ирина Болгар недавно рассказала, что родила от бизнесмена троих детей.

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на новость о том, что у основателя Telegram Павла Дурова более 100 биологических детей. Бизнесмен оставил ироничный комментарий в своем аккаунте в соцсети X.

Дети Telegram Илон Маск Павел Дуров
30 июля 2024, 08:41
Венесуэла отозвала дипломатов из семи стран после их реакции на итоги выборов
Unsplash
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Венесуэла отозвала своих дипломатов из семи стран, призвавших пересмотреть итоги выборов президента и не согласившихся с победой Николаса Мадуро. Министр иностранных дел Иван Хиль в соцсети X обвинил их в связях с США.

«Венесуэла выражает самое решительное неприятие вмешивающихся действий и заявлений группы правых правительств, подчиненных Вашингтону и открыто приверженных самым гнусным идеологическим постулатам международного фашизма», - заявил он.

Хиль опубликовал решение кабмина отозвать весь дипломатический персонал миссий в Аргентине, Доминиканской Республике, Коста-Рики, Чили, Панаме, Перу и Уругвае из-за угрозы национальной безопасности. Власти потребовали, чтобы представители этих стран покинули Венесуэлу.

Президентские выборы прошли 28 июля, Мадуро набрал на них более 50% голосов и одержал победу. Правительства девяти стран Латинской Америки не признали итоги голосования, потребовали пересмотреть их с участием независимых наблюдателей и провести срочное заседание Постоянного совета Организации американских государств по этому поводу.

Дипломатия Венесуэла Николас Мадуро Международные отношения Выборы Латинская Америка
30 июля 2024, 08:07
Военные пострадали во время беспорядков в Венесуэле
Pxhere
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Во время беспорядков на фоне президентских выборов в Венесуэле пострадали более 20 военных. Об этом заявил глава Минобороны страны Владимир Падрино Лопес в социальной сети X (бывший Twitter).

«Ранены 23 военных, некоторые имеют огнестрельные ранения. Им оказывают помощь медики», - указал он.

Лопес призвал население и политические силы Венесуэлы сохранять спокойствие.

В минувшее воскресенье в стране прошли выборы президента. Победу одержал действующий лидер Венесуэлы Николас Мадуро, что спровоцировало волну протестов. В Каракасе звучали выстрелы, под особую охрану взяли здания Национальной ассамблеи и национальной избирательной комиссии.

Правительства сразу девяти стран Латинской Америки, в том числе лидер Аргентины Хавьер Милей , отказались признавать результаты выборов в Венесуэле. Представители этих государств потребовали пересмотреть итоги голосования с привлечением сторонних наблюдателей.

Венесуэла Военные Николас Мадуро Протесты Беспорядки Выборы
30 июля 2024, 07:40
Трамп обвинил ОПЕК в попытке снизить цены на нефть
РИА «Новости»
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Страны ОПЕК пытаются намеренно снизить цены на нефть, чтобы добиться более лучших позиций для кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом в социальной сети Truth Social написал ее главный конкурент на предстоящих выборах Дональд Трамп.

«Страны ОПЕК делают все возможное, чтобы попытаться сбить нефтяные цены в надежде на победу безумной Харрис. Тогда они действительно смогут получить неплохие плоды, но для США Харрис станет катастрофой», - сказал он.

Трамп регулярно выдвигает обвинения в адрес стран-экспортеров нефти. По его мнению, они манипулируют ценами, а демократы в ответ ничего не делают.

Ранее Трамп публично раскритиковал умственные способности Харрис на конференции Bitcoin. По его мнению, у Камплы низкий показатель IQ, как и у действующего президента страны Джо Байдена.

Нефть Дональд Трамп Цена на нефть ОПЕК
30 июля 2024, 07:24
В победу Мадуро не поверили девять стран Латинской Америки
РИА «Новости»
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Правительства девяти стран Латинской Америки не согласились с результатами президентских выборов в Венесуэле и потребовали пересмотреть их итоги с привлечением сторонних наблюдателей. Об этом заявил кабмин Гватемалы.

Совместное обращение по поводу победы Николаса Мадуро выпустили правительства Аргентины , Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Эквадора, Гватемалы, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая. Они потребовали полного пересмотра результатов. По мнению соседних стран, подсчет голосов следует сделать максимально прозрачным и привлечь к работе независимых наблюдателей.

«Наши правительства потребуют срочного заседания Постоянного совета Организации американских государств (ОАГ) для принятия резолюции, которая защитит волю народа, закрепленную в Демократической хартии и фундаментальных принципах демократии», - заявил кабмин.

Мадуро набрал более 50% голосов и победил на выборах президента Венесуэлы. В Каракасе начались акции протеста и прозвучали выстрелы.

Венесуэла Николас Мадуро Выборы Латинская Америка

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