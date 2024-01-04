Уровень годовой инфляции в Турции достиг рекордного значения

В ноябре уровень годовой инфляции в стране достиг отметки 61,89%. В декабре он составил уже 64,77%. Экономисты турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана спрогнозировали снижение инфляции в ближайшие четыре месяца. Они признали, что показатель достиг рекордного максимума, но анализируют ситуацию, исходя из ситуации на рынке.

В России инфляция находится под контролем. Сейчас российская экономика устойчива, заявил ранее президент РФ Владимир Путин.

Показатели деловой активности в России тоже демонстрируют рост. На такую тенденцию обратили внимание в США. Особенно это касается обрабатывающей промышленности.

Внешний государственный долг РФ снизился с 46 до 32 миллиардов долларов. В США сумма госдолга, наоборот, достигла рекордного максимума в более чем 34 триллиона долларов, хотя еще в сентябре этот показатель был на один триллион меньше.