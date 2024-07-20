20 июля 2024, 00:47

«Уровень детского сада». Сийярто оценил попытку Борреля бойкотировать Венгрию

РИА «Новости»
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Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал детсадовской попытку главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля устроить бойкот Венгрии на встрече глав МИД из-за поездок Виктор Орбана в Россию и Китай. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на венгерские СМИ.

До этого журналисты во время пресс-конференции спросили у Сийярто, как он оценивает сообщения, что Боррель якобы планирует организовать саммит во время проведения неофициальной встречи глав МИД в Будапеште в августе, чтобы бойкотировать Венгрию.

Чиновник ответил, что пока не получал от него писем подобного содержания.

«Если бы он отправил такое письмо, то, наверное, я бы, наверное, отправил ему в ответ совок для песка, потому что это интеллектуальный уровень примерно детского сада, я сейчас зову своих друзей или ты зовешь», - заявил Сийярто.

Он считает, что в ЕС достаточно других проблем из-за украинского конфликта. Сийярто отметил, что Боррель, к счастью, скоро уходит, поэтому есть надежда, что «потеря веса внешней политики Евросоюза прекратится». При этом добавил, что будучи уже 10 лет главой венгерского МИД успел поработать с тремя главами ЕС по внешней политике и каждый раз думал, что «хуже уже быть не может, но я всегда ошибался».

Ранее Сийярто назвал дурным вкусом решение представителей стран Балтии и Скандинавии бойкотировать встречи в Будапеште.

Венгрия Россия Чиновники Евросоюз Китай
19 июля 2024, 21:33
Эстония задумалась о частичном закрытии границы с Россией
РИА «Новости»
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Власти Эстонии подготовили новые ужесточения для пересечения границы с Россией. Автомобильные контрольно-пропускные пункты переведут на дневной режим работы. С таким предложением выступило Министерство финансов балтийской республики.

В подготовленном ведомством законопроекте говорится, что пограничный переход Койдула (на российской стороне Куничина гора) перейдет на график с 05:00 до 22:00. При этом таможенная служба станет оформлять документы для провоза грузов с 07:00 до 19:00.

Эти ограничения не коснутся контрольно-пропускного пункта на железной дороге, которая проходит через этот участок.

Пункт пропуска в Лухмаа (в России Шумилкино) переведут на график работы с 07:00 до 19:00. При этом его полностью закроют для пешеходов.

Ужесточение правил в ведомстве объяснили усилением контроля за провозом товаров, на которые распространяются санкции, а также безопасностью дорожного движения.

Власти Эстонии пошли по пути Финляндии, закрывшей все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией с 30 ноября 2023 года. Сначала ограничения называли временными, но после нескольких продлений границу оставили закрытой «на неопределенный срок».

Дороги Россия Эстония
19 июля 2024, 20:55
Полиция применила слезоточивый газ на демонстрации во Франции
Freepik
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Пожар возник поле в коммуне Минье-Оксанс на западе Франиции. Перед этим полиция применила гранаты со слезоточивым газом против демонстрантов, выступающих против строительства водохранилищ, сообщила префектура департамента Вьенна в соцсети X.

«После того как жандармы применили гранаты со слезоточивым газом, на поле в Минье-Оксанс вспыхнул пожар», - отметили в публикации.

После этого участников демонстрации призвали покинуть сектор. В тушении огня задействовали бригады пожарных.

По данным газеты Le Figaro , демонстрации против ирригационных водохранилищ также прошла в коммуне Мель, несмотря на запреты префектуры. В субботу также запланировали митинг в порту Ля-Рошель.

В июне около 250 тысяч французов вышли на марши «Нового народного фронта». Акции протестов состоялись в 150 коммунах страны.

Пожары Газ Митинги Франция Полиция
19 июля 2024, 19:34
Байдена решили убедить выйти из президентской гонки рекламой на ТВ
Global Look Press
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В Демократической партии США решили запустить на телевидении рекламную кампанию с призывом к действующему президенту страны Джо Байдену выйти из предвыборной гонки. Об этом сообщил телеканал CNN.

Рекламу каналу MSNBC предложил недавно учрежденный комитет Pass The Torch («Передай эстафету»). Авторы идеи рассчитывают убедить главу Белого дома уступить место другому кандидату от демократов.

Журналисты отметили, что ролики хотят размещать на постоянной основе. Соучредитель группы Аарон Регунберг подчеркнул, что комитет хочет донести простую мысль: Байдену благодарны за все сделанное для США, но настало время передать эстафету.

«Мы планируем продолжать до тех пор, пока не услышим объявление о том, что он собирается поступить правильно и уйти в отставку», - сказал он.

Регунберг выразил надежду на то, что рекламу удастся снять с эфира довольно быстро.

В ролике несколько человек на камеру выразили признательность главе Белого дома за победу над Дональдом Трампом на президентских выборах 2020 года. Они назвали приход Байдена к власти спасением демократии и попросили его с достоинством освободить место для кандидата , который не позволит республиканцу победить в ноябре.

США Белый дом в США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
19 июля 2024, 19:16
Блинкен раскрыл темы встречи с главой МИД Китая Ван И в Лаосе
Global Look Press
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Вопросы ситуации в Южно-Китайском море и вокруг Тайваня станут темами встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Китая Ван И. Об этом со ссылкой на заявление главы внешнеполитического ведомства США сообщило агентство Reuters.

Блинкен признался, что регулярно поддерживает контакты с китайским коллегой. Поэтому рад предстоящей встрече, которая пройдет в Лаосе в рамках министерского заседания Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Для США и Китая важно иметь возможность общаться в тех областях, где у них есть разногласия, в том числе по Южно-Китайскому морю и Тайваню», - заявил глава Госдепа.

В начале июля Китай ввел санкции против американских военных промышленных компаний, которые занимались поставками вооружений Тайваню. В правительстве страны посчитали такие продажи нарушением принципа «одного Китая», а также вмешательством во внутренние дела государства.

США Госдеп США Китай Тайвань

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