Она подчеркнула, что такие уроки помогут молодежи Германии получить необходимые навыки, которые пригодятся во взрослой жизни.

«Общество в целом должно хорошо подготовиться к кризисам - от пандемии до стихийных бедствий и войны. Поэтому необходимо ввести уроки и проводить учения по гражданской обороне в школах», - заявила Штарк -Ватцингер.

В качестве положительного примера она привела школы Великобритании, где для школьников часто проводят учения, в которых отрабатываются правила поведения в чрезвычайных ситуациях.

Министр добавила, что средним учебным заведениям также необходимо наладить тесные отношения с бундесвером. Военные вполне могут приходить на уроки и рассказывать ученикам о том, как выстраивается государственная безопасность.

«Молодые люди должны знать обо всех угрозах и уметь с ними справляться», - подчеркнула Штарк -Ватцингер.

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что страны Запада могут пойти на сделку с Россией для прекращения боевых действий на Украине. Она пояснила, что обмен станет заключаться в отказе от дальнейших поставок оружия ВСУ и отказ от включения Украины в НАТО.

Школы Германии несут ответственность не только за образование подрастающего поколения, но и за его способность противостоять современным вызовам. Поэтому в образовательные учреждения необходимо ввести уроки гражданской обороны, где школьников подготовят ко всем видам возможных кризисов, включая войну. Как сообщил журнал Der Spiegel , с таким заявлением выступила министр образования ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер.