Разрушительный эффект планирующих авиабомб , которые использовали российские военные, по его словам, показал, что вооружения прежних лет остались актуальными. Майк Саттон заявил, что важно применять их правильно и в большом количестве.

Специалист обратил внимание на то, что российские инженеры усовершенствовали вооружения комплектами спутникового наведения. Это позволило нанести более точные удары и добиться продвижения.

«Россия оперативно придала привычной и дешевой системе высокую эффективность. Это урок для нашего подхода к старым запасам вооружений», - сказал он.

Украинская армия начала готовиться к новому контрнаступлению , заявил член Совета по правам человека при президенте Александр Ионов. По его словам, действиями ВСУ руководили инструкторы НАТО из Польши и Румынии.