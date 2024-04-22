«Урок для нашего подхода». Западный аналитик похвалил российские вооружения
Вооруженные силы России модернизировали имевшиеся у них вооружения и эффективно использовали их в боях на Украине. Странам Запада стоило поучиться у них, заявил в статье The Telegraph аналитик Майк Саттон.
Разрушительный эффект планирующих авиабомб , которые использовали российские военные, по его словам, показал, что вооружения прежних лет остались актуальными. Майк Саттон заявил, что важно применять их правильно и в большом количестве.
Специалист обратил внимание на то, что российские инженеры усовершенствовали вооружения комплектами спутникового наведения. Это позволило нанести более точные удары и добиться продвижения.
«Россия оперативно придала привычной и дешевой системе высокую эффективность. Это урок для нашего подхода к старым запасам вооружений», - сказал он.
Украинская армия начала готовиться к новому контрнаступлению , заявил член Совета по правам человека при президенте Александр Ионов. По его словам, действиями ВСУ руководили инструкторы НАТО из Польши и Румынии.