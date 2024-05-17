Ураган в Техасе унес жизни как минимум четырех человек

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Представители пожарной службы уточнили журналистам, что два человека погибли из-за рухнувших на них деревьев, еще один скончался в результате упавшего от ветра крана.

По словам мэра Хьюстона Джона Уитмира, ураган нанес серьезные разрушения по центру города.

«У нас шторм со скоростью ветра 160 километров в час, эквивалентный урагану Айк», - пояснил он.

По данным телеканала, почти миллион потребителей в Техасе остались без электричества.

Синоптики пообещали чрезвычайно активный сезон ураганов с начала июня в Атлантике. Специалисты предположили, что количество штормов может увеличиться вдвое.