Ураган оставил оставил без электричества 14 областей Украины

В ведомстве уточнили, что электричество отключилось в домах 306 тысяч человек в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Ровненской, Ивано-Франковской, Киевской, Сумской, Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областях.

Самая тяжелая ситуация сложилась в Хмельницкой области, где сильный ветер обесточил 400 населенных пунктов. Также пострадала проходящая в регионе линия электропередачи, идущая в Венгрию. Во всех регионах сейчас ведутся ремонтные работы.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что жертвами упавших от сильного ветра деревьев стали два человека. Еще семь горожан получили травмы и переломы различной степени тяжести. Он подчеркнул, что всего в городе упали более 250 деревьев. Для ликвидации последствий урагана выехали аварийные бригады коммунальщиков.

Кличко призвал жителей украинской столицы не выходить из дома без необходимости, поскольку непогода продолжит бушевать до конца дня. Порывы ветра на Украине достигли 25-28 метров в секунду.