Ураган «Милтон» разрушил во Флориде больше сотни домов
Перед выходом урагана «Милтон» на сушу во Флориде произошла серия торнадо, которые разрушили 125 домов. Начальник управления по чрезвычайным ситуациям штата Кевин Гатри сообщил об этом телеканалу ABC News.
«По предварительным данным, разрушено около 125 домов, большинство из которых - передвижные дома и дома престарелых. Поэтому мы пытаемся добраться до самых уязвимых слоев населения Флориды, чтобы убедиться, что о них позаботятся», - сказал он.
За день в штате произошли не менее 15 торнадо, в основном в Южной Флориде. Власти объявили предупреждения в восточных районах, от Уэст-Палм-Бич до Орландо.
«Милтон» настиг Флориду в районе местности Сиеста-Ки. Поднялись штормовые волны и ветер третьей категории. По информации ABC News, во всем штате без электричества остались более 606,4 тысячи абонентов.