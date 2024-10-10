Ураган «Милтон» разрушил во Флориде больше сотни домов

«По предварительным данным, разрушено около 125 домов, большинство из которых - передвижные дома и дома престарелых. Поэтому мы пытаемся добраться до самых уязвимых слоев населения Флориды, чтобы убедиться, что о них позаботятся», - сказал он.

За день в штате произошли не менее 15 торнадо, в основном в Южной Флориде. Власти объявили предупреждения в восточных районах, от Уэст-Палм-Бич до Орландо.

«Милтон» настиг Флориду в районе местности Сиеста-Ки. Поднялись штормовые волны и ветер третьей категории. По информации ABC News, во всем штате без электричества остались более 606,4 тысячи абонентов.