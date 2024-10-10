Ураган «Милтон» принес торнадо и ливни на западное побережье Флориды
Ураган «Милтон» приблизился к западному побережью американского штата Флорида и уже вызвал торнадо, обрушив на регион ветер и сильные дожди. Об этом сообщило агентство Reuters.
Ураган немного ослаб до шторма четвертой категории. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, он все еще остается «чрезвычайно опасным крупным ураганом» с максимальной скоростью ветра 130 миль в час (209 километров в час).
Миллионы людей, живущие вдоль береговой линии, получили уведомление об эвакуации.
По словам главы управления по ЧС округа Сарасота Сандры Тапфуманейи, жители барьерных островов в округе к югу от города Тампа могут не пережить прогнозируемый штормовой прилив высотой от трех до 4,5 метра.
«Условия начинают ухудшаться. Если эвакуироваться все еще безопасно, уходите», - заявил губернатор Флориды Рон Десантис.
Большинство дамб, соединяющих барьерные острова Мексиканского залива с материком, уже перекрыты. Также закрыты четыре моста, пересекающие залив Тампа.
Ранее инженер Национального управления океанических и атмосферных исследований США снял видео с борта самолета, пролетающего через ураган «Милтон».