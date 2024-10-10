Ураган «Милтон» принес торнадо и ливни на западное побережье Флориды

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Ураган немного ослаб до шторма четвертой категории. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, он все еще остается «чрезвычайно опасным крупным ураганом» с максимальной скоростью ветра 130 миль в час (209 километров в час).

Миллионы людей, живущие вдоль береговой линии, получили уведомление об эвакуации.

По словам главы управления по ЧС округа Сарасота Сандры Тапфуманейи, жители барьерных островов в округе к югу от города Тампа могут не пережить прогнозируемый штормовой прилив высотой от трех до 4,5 метра.

«Условия начинают ухудшаться. Если эвакуироваться все еще безопасно, уходите», - заявил губернатор Флориды Рон Десантис.

Большинство дамб, соединяющих барьерные острова Мексиканского залива с материком, уже перекрыты. Также закрыты четыре моста, пересекающие залив Тампа.

Ранее инженер Национального управления океанических и атмосферных исследований США снял видео с борта самолета, пролетающего через ураган «Милтон».