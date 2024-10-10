10 октября 2024, 00:11

Ураган «Милтон» принес торнадо и ливни на западное побережье Флориды

Freepik
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Ураган «Милтон» приблизился к западному побережью американского штата Флорида и уже вызвал торнадо, обрушив на регион ветер и сильные дожди. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ураган немного ослаб до шторма четвертой категории. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, он все еще остается «чрезвычайно опасным крупным ураганом» с максимальной скоростью ветра 130 миль в час (209 километров в час).

Миллионы людей, живущие вдоль береговой линии, получили уведомление об эвакуации.

По словам главы управления по ЧС округа Сарасота Сандры Тапфуманейи, жители барьерных островов в округе к югу от города Тампа могут не пережить прогнозируемый штормовой прилив высотой от трех до 4,5 метра.

«Условия начинают ухудшаться. Если эвакуироваться все еще безопасно, уходите», - заявил губернатор Флориды Рон Десантис.

Большинство дамб, соединяющих барьерные острова Мексиканского залива с материком, уже перекрыты. Также закрыты четыре моста, пересекающие залив Тампа.

Ранее инженер Национального управления океанических и атмосферных исследований США снял видео с борта самолета, пролетающего через ураган «Милтон».

США Ураган Флорида Эвакуации
09 октября 2024, 22:37
«Страна будет под водой». Жириновский предупреждал США о разрушительном урагане
РИА «Новости»
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На Флориду обрушился сильнейший ураган «Милтон». На этом фоне в интернете завирусилось видео с предсказанием основателя ЛДПР Владимира Жириновского о сильнейших катаклизмах в США.

В ролике, снятом 28 января 2003 года, политик обратился к американскому президенту Джорджу Бушу - младшему и предупредил о последствиях вторжения в Ирак. Интернет-пользователи восприняли это, как очередное предсказание.

«Ночью наши ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой. 24 часа, <…>, и вся страна твоя будет под водой!» - заявил политик.

Многие высказывания Жириновского стали пророческими. Он предупредил о возможном срыве выборов президента США в 2024 году, разрешении украинского конфликта и проблемах основателя Telegram Павла Дурова.

«Известия» сообщили, что политик предсказал также объединение Русского мира в границах СССР.

Метеорологи присвоили урагану «Милтон» максимальную пятую категорию и предупредили, что он может принести сильные наводнения. Из-за опасности из Флориды эвакуировались более пяти миллионов человек.

США Ураган Погода Владимир Жириновский Климат
09 октября 2024, 14:47
Президент Грузии Зурабишвили не добилась отмены закона об иноагентах
Global Look Press
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Ходатайство президента Грузии Саломе Зарубишвили и оппозиционных партий о приостановке действия принятого закона об иностранных агентов Конституционный суд республики оставил без удовлетворения. Вердикт опубликовали на официальном сайте ведомства.

Из него следует, что ходатайство истца о приостановлении действия закона не подлежит удовлетворению до принятия окончательного решения пленумом Конституционного суда республики.

Его проведут в отдельном порядке по специальному назначению.

С этим решением не согласились судьи Георгий Кверенчхиладзе и Теймураз Тугуши. Судья Ева Гоциридзе приложила к вердикту свое особое мнение о том, как принятый закон об иностранных агентов соотносится с конституцией Грузии.

Закон о прозрачности иностранного влияния рассматривался грузинским парламентом весной этого года. Несогласные с введением ограничений сторонники оппозиции и некоммерческих организаций устраивали массовые митинги , которые сопровождались стычками с полицией.

Зурабишвили наложила вето на принятый парламентом документ , но депутаты его обошли и в начале июня он вступил в силу.

Госдепартамент США ввел санкции против поддержавших законопроект грузинских депутатов. Президент республики пообещала, что добьется отмены закона через суд.

Грузия Законы Депутаты Иноагенты
09 октября 2024, 10:36
Хамская лексика вошла в привычку. Посольство ответило на оскорбление Харрис в адрес Путина
РИА «Новости»
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Грубые слова кандидата в президенты Соединенных Штатов Камалы Харрис в адрес Владимира Путина говорят о бессилии американских правящих кругов. Об этом заявило посольство России в США в Telegram-канале.

«Такая ситуация говорит лишь о досаде и бессилии правящих кругов в Вашингтоне», - подчеркнули в диппредставительстве.

Представители посольства отметили, что американские чиновники используют оскорбления из-за того, что не могут нанести России «стратегическое поражение». Также дипломаты добавили, что РФ возмущена словами вице-президента США. Ее высказывания назвали хамской лексикой, которая «вошла в привычку».

Харрис раскритиковала своего оппонента Дональда Трампа при обсуждении книги журналиста Боба Вудворда «Война». Она выразила негодование из-за связей бывшего президента США с Путиным, при этом назвала российского лидера «диктатором».

США Дональд Трамп Россия Владимир Путин Камала Харрис
09 октября 2024, 09:57
Турция вслед за Россией заблокировала доступ к Discord
РИА «Новости»
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Турция заблокирует доступ к популярному мессенджеру Discord. Об этом объявил министр юстиции Йылмаз Тунч, его слова привел телеканал TRT Haber.

«Мы приняли решение о блокировке доступа к медиаплатформе Discord на территории Турции», - сказал он.

Социальная сеть Discord начала работу в 2015 году и изначально задумывалась как площадка для геймеров. Она позволяет пользователям обмениваться сообщениями, общаться с помощью голосовой и видеосвязи. Общая аудитория платформы насчитывает свыше 150 миллионов человек в месяц.

Днем ранее доступ к соцсети также ограничили в России. Роскомнадзор объяснял, что эта мера необходима для предотвращения использования платформы в экстремистских и террористических целях.

Перед блокировкой регулятор направил Discord требования об удалении запрещенного контента, однако материалы остались в общем доступе.

Мессенджеры Турция Соцсети

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