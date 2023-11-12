12 ноября 2023, 19:30

Управление сектором Газа возложили на Палестину

РИА «Новости»
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Национальная администрация Палестины при поддержке арабских стран должна взять на себя управление сектором Газа после завершения конфликта. Об этом в эфире телеканала CNN заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он добавил, что Израиль после окончания боевых действий должен вступить в переговоры для решения вопроса о создании отдельного палестинского государства. В этом его поддержит все международное сообщество. Генсек ООН добавил, что такой шаг станет лучшим сценарием развития событий.

«Палестинской администрации будет очень трудно взять на себя ответственность в секторе Газа в присутствии израильской армии. Поэтому очень важно, как организовать переход», - добавил Гуттериш.

Он подчеркнул, что в передаче управления могут помочь США.

О готовности администрации Палестины взять под контроль сектор Газа ранее написала газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Хусейна аш-Шейха. Он заявил, что власти согласятся на этот шаг, если США помогут в создании двух независимых государств с передачей Палестине сектора Газа, Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что не исключает передачу управления Газой ряду государств Ближнего Востока и международным организациям.

Территорией Палестины на Западном берегу реки Иордан управляет партия ФАТХ. В 2006 году после победы ХАМАС на выборах в Газе между ними возник конфликт, который привел к расколу администрации. Получившие большинство мест в парламенте члены ХАМАС отказались от признания ранее заключенных с Израилем мирных договоренностей.

Политический кризис привел к боестолкновениям на территории Газы. Жертвами стали более 600 человек. Стороны не пришли к мирному урегулированию до сих пор.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас в ходе телефонных переговоров с лидером США Джо Байденом заявил, что мир и безопасность в регионе наступят только после полного выполнения резолюции Совета Безопасности ООН о создании двух независимых государств.

ООН Конфликт Израиля и Палестины
12 ноября 2023, 19:12
Власти Турции опровергли сообщения оппозиционных СМИ о поставках оружия из Сирии
РИА «Новости»
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Сообщения ряда СМИ о поставках крупной партии оружия из Сирии в Турцию не соответствуют действительности. С таким заявлением выступил центр по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщило РИА «Новости».

Специалисты центра подчеркнули, что таможенный контроль Минторговли страны работает в круглосуточном режиме. Для этого задействовали самые современные технические средства.

При переходе через границу Турции салоны грузовых автомобилей и транспортируемые ими грузы проходят физический досмотр. Кроме того, транспортные средства, проходящие через рентгеновские установки, подвергают детальному досмотру, добавили авторы заявления.

Информация о поставках оружия из Сирии ранее появилась в в оппозиционных СМИ и соцсети Х (бывший Twitter).

Ранее Эрдоган призвал страны Ближнего Востока и Запада оказать давление на Израиль и ХАМАС, чтобы посадить их за стол переговоров. По мнению президента Турции, лучшей площадкой для этого может стать мирная конференция, в которой примут участие все страны региона.

Турция Сирия Оружие
12 ноября 2023, 18:58
Украина заминировала границы с Россией и Белоруссией
РИА «Новости»
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Украинские военные закопали в приграничных районах четырех областей Украины более 500 тысяч мин. Об этом телеканалу ТСН заявил бывший руководитель пресс-службы Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

Он пояснил, что речь идет о заминированных участка Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областей, которые граничат с Белоруссией.

«В землю на территории Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областей зарыты 500 тысяч мин. А нужно еще больше», - уточнил Селезнев.

По его словам, такую же работу необходимо провести на всех участках фронта, чтобы остановить новое продвижение российских войск.

В конце августа несколько таких мин, установленных на проходящем через границу Украины и Белоруссии железнодорожном мосту, взорвались. Причиной детонации представители украинской Госпогранслужбы назвали удар молнии.

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить военную группировку на северном направлении. Тогда же командующий ВСУ на этом участке Сергей Наев заявил о начале масштабного минирования.

Белоруссия Россия Оружие Украина
12 ноября 2023, 18:56
ХАМАС поставил на паузу переговоры об освобождении заложников
РИА «Новости»
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Представители палестинского движения ХАМАС приостановили переговоры об освобождении заложников. Об этом сообщило агентство Reuters.

По информации источника, причиной этого решения стали действия израильских военных в отношении больницы «Аш-Шифа» на севере анклава.

По данным телеканала Al Arabiya , египетские власти ранее сообщили Израилю, что ХАМАС в ближайшее время отпустит заложников, которых бойцы движения захватили во время атаки на израильские населенные пункты 7 октября.

«Однако Израиль отказался прекращать огонь в секторе Газа, пока ХАМАС не освободит часть заложников», - говорится в сообщении.

В расположенной в секторе Газа больнице «Аш-Шифа» после воздушной атаки Израиля возникли проблемы с подачей кислорода, из-за чего скончались пять пациентов. Более того, под удар ЦАХАЛ попали до 40 человек при попытке покинуть стены клиники.

Израиль Международные отношения Конфликт Израиля и Палестины Палестина
12 ноября 2023, 18:53
«Поклонник Сталина» погиб в ФРГ после долгой блокады его дома полицией
Unsplash
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Житель Германии российского происхождения забаррикадировался в своем доме и держал оборону от полиции на протяжении 35 часов. Позже его нашли мертвым на чердаке, сообщило издание Bild.

«В 00:30 в ночь на воскресенье полицейские силы обнаружили безжизненное тело на чердаке дома. Врач констатировал смерть», - рассказал пресс-секретарь полиции Керстин Шредер.

Осада дома началась днем 10 ноября из-за того, что вооруженный мужчина по имени Евгений вместе с бывшей женой, детьми и братом забаррикадировался в доме. Когда полиция приблизилась к зданию, он открыл огонь.

Также мужчина угрожал взорвать дом, который вскоре смог покинуть его брат. В субботу на улицу вышла жена Евгения с ребенком.

Все это время мужчина периодически стрелял по полиции. В ночь на воскресенье полицейские смогли пробраться в дом. На чердаке они нашли тело стрелка.

Журналисты Bild изучили соцсети погибшего и пришли к выводу, что он был «поклонником Сталина», также мужчина периодически выкладывал фотографии с оружием.

Германия Полиция Иосиф Сталин

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