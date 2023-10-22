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По данным СМИ, журналисты проанализировали более десятка новостей из масс-медиа, соцсетец, а также записи камер видеонаблюдения. Журналисты сопоставили место происшествия со спутниковыми снимками, которые были сделаны после падения снаряда.

В итоге агентство сделало вывод, что ракету запустили с территории Палестины. Предполагается, что она взорвалась в воздухе, либо по ошибке изменила траекторию полета и упала на медицинское учреждение.

По данным на 20 октября, в секторе Газа погибли 4137 человек в результате обстрелов со стороны израильской армии. Число пострадавших с начала обострения конфликта достигло 13 260. Еще четыре тысячи человек пропали без вести.