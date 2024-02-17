Униженный бегством ВСУ из Авдеевки Зеленский начал угрожать Путину

«У Путина впереди лишь два варианта: оказаться на скамье подсудимых в Гааге или быть убитым одним из его приспешников, которые сейчас убивают для него», - заявил Зеленский.

Помимо этого, политик снова напомнил присутствующим о том, что Украине нужно усиленно помогать, потому что угроза сейчас существует для всей Европы. Среди старых песен Зеленского прозвучал, конечно, и укор в том, что у ВСУ не хватает оружия.

Когда президент Украины пытался оправдаться за отступление из Авдеевки , он указал, что действия ВСУ сейчас ограничиваются только дальностью и достаточностью средств поражения. А повлиять на это, конечно, должны западные партнеры.