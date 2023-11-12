Унижение кандидата в президенты США на дебатах оценили в Совфеде

«Новая звезда политики в США Вивек Рамасвами в ходе дебатов буквально уничтожил Никки Хейли, которая не понимала, как отвечать на его кинжальные выпады», - написал он.

Пушков отметил, что Рамасвами «размазал» оппонента своим сравнением Хейли с бывшим вице-президентом страны Диком Чейни «на восьмисантиметровых каблуках».

«В ответ Хейли, постоянно нападавшая на Россию в ООН, а недавно призывавшая к нанесению ударов по Ирану, лишь затравленно молчала. Американцы получили нестандартного и яркого политика, который отличается от либеральных республиканцев и безликих демократов», - добавил член Совфеда.

Ранее Рамасвами предостерег США от прямого военного конфликта с Россией и Китаем. По его мнению, в этом случае стране грозит фактическое уничтожение.

Также политик заявлял, что в случае победы на выборах откажется принимать Украину в НАТО , если Россия не станет создавать военный союз с Китаем.