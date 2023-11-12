12 ноября 2023, 09:23

Унижение кандидата в президенты США на дебатах оценили в Совфеде

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Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами унизил на дебатах известную своей антироссийской позицией Никки Хейли. Об этом в Telegram-канале сообщил член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Новая звезда политики в США Вивек Рамасвами в ходе дебатов буквально уничтожил Никки Хейли, которая не понимала, как отвечать на его кинжальные выпады», - написал он.

Пушков отметил, что Рамасвами «размазал» оппонента своим сравнением Хейли с бывшим вице-президентом страны Диком Чейни «на восьмисантиметровых каблуках».

«В ответ Хейли, постоянно нападавшая на Россию в ООН, а недавно призывавшая к нанесению ударов по Ирану, лишь затравленно молчала. Американцы получили нестандартного и яркого политика, который отличается от либеральных республиканцев и безликих демократов», - добавил член Совфеда.

Ранее Рамасвами предостерег США от прямого военного конфликта с Россией и Китаем. По его мнению, в этом случае стране грозит фактическое уничтожение.

Также политик заявлял, что в случае победы на выборах откажется принимать Украину в НАТО , если Россия не станет создавать военный союз с Китаем.

США Совет Федерации РФ
12 ноября 2023, 09:33
ЦАХАЛ раскрыл планы ХАМАС по вывозу заложников под видом беженцев
РИА «Новости»
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Боевики ХАМАС могут попытаться вывезти захваченных заложников из северных районов сектора Газа под видом беженцев, используя для этого гуманитарные коридоры. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус, сообщил ТАСС.

«Я не могу вдаваться в детали, так как это связано с методами ведения операции. Могу только сказать, что нам известно об этой проблеме», - указал Конрикус.

Он также обратил внимание, что ранее в СМИ появились данные о том, что военные ЦАХАЛ, которые контролировали гуманитарный коридор, пытались идентифицировать заложников среди беженцев, выезжающих из северных районов анклава.

«Они кричали двигающейся колонне гражданских на иврите о том, что если среди них есть заложники, то они могут подбежать к ним», - пояснил пресс-секретарь Армии обороны Израиля.

По словам Конрикуса, никаких дополнительных деталей о действиях ЦАХАЛ он сообщить не может. При этом он подчеркнул, что никаких блокпостов в Газе нет.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
12 ноября 2023, 08:50
День рождения заложника ХАМАС из России отметили на митинге в Израиле
РИА «Новости»
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Вечером в субботу в центре Тель-Авива на митинг в поддержку заложников ХАМАС собрались тысячи израильтян. На мероприятии отметили 28-летие гражданина России Александра Труфанова, которого бойцы палестинского движения взяли в плен, сообщило РИА «Новости».

Митинг прошел неподалеку от штаба Минобороны Израиля, в толпе дежурили медики и полицейские, которые перекрыли ближайшие дороги. Участники мероприятия призывали правительство страны сделать все возможное, чтобы остановить заложников из сектора Газа.

На площади также собрались коллеги и друзья Труфанова, которого боевики ХАМАС вместе с девушкой, бабушкой и матерью похитили 7 октября из кицуба Нир Оз неподалеку от границы с сектором Газа. Отец россиянина погиб в результате атаки ХАМАС.

В субботу Александру исполнилось 28 лет, поэтому его друзья накрыли стол и украсили его десятками воздушных шаров прямо на митинге.

«Мы отпраздновали день рождения Саши, ему исполнилось 28 лет. Сейчас он находится в руках ХАМАС и мы верим, что его освободят как можно скорее», - рассказал представитель семьи Труфановых.

В субботу стало известно, что ХАМАС и Израиль договорились об обмене находящихся под контролем ЦАХАЛ палестинских женщин и детей на 100 заложниц из сектора Газа.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
12 ноября 2023, 05:03
Подоляк заявил о готовности Украины к торговым конфликтам со странами Европы
Freepik
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Украину ожидают торговые конфликты не только с Польшей, но и с другими европейскими странами. Такое мнение выразил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинским СМИ.

«Я спокойно относился бы к тому, что такие моменты возникают. Они будут возникать у Украины не только с Польшей, а с любой страной, которая будет пытаться, вопреки внутренним общеевропейским правилам, все равно защищать своего национального производителя, будет заниматься протекционизмом по отношению к той или иной сфере», - заявил политик.

По мнению Подоляка, украинские власти должны быть готовы к таким конфликтам, им необходимо сформировать правила ведения переговоров и «давить в своих интересах».

Ранее французская газета L’Opinion написала, что возможное вступление Украины в Евросоюз поставит под удар сельское хозяйство Европы. По данным издания, европейские фермеры опасаются сильных искажений внутриевропейской конкуренции из-за прихода Украины на рынок ЕС. Журналисты выразили опасение, что «под удар могут попасть целые отрасли».

Украина имеет самую большую в Европе площадь сельскохозяйственных земель: в полтора раза больше, чем во Франции, и в три - чем в Польше.

Торговля Европа Евросоюз Украина Польша
12 ноября 2023, 03:58
Европа испугалась новой угрозы из-за Украины
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Европейские фермеры стали бояться вступления Украины в ЕС из-за угрозы конкуренции на сельскохозяйственном рынке. Об этом написала французская газета L’Opinion.

«Фермеры в старой аграрной Европе опасаются сильных искажений внутриевропейской конкуренции. С одной стороны, потому что правила на Украине изначально были бы менее конкурентными, а с другой стороны, потому что зарплаты там низкие. Под удар могут попасть целые отрасли», - указали в материале.

Авторы статьи выразили уверенность, что странам Европы придется восстанавливать сельское хозяйство Украины после конфликта. Для этого понадобятся большие финансовые вложения, а также придется увеличить выпуск украинской продукции, заставив западных фермеров сократить производство на 20%.

По данным газеты, регулирование сельского хозяйства является интегрированной политикой Евросоюза. Это заставит перераспределить фонды в пользу Украины, у которой 44 миллиона гектаров сельскохозяйственных земель.

«В полтора раза больше, чем во Франции, обладающей самой большой сельскохозяйственной площадью в Европе. И в три раза больше, чем в Польше», - пояснили в публикации.

Весной Польша, Венгрия, Словакия, Болгария, Румыния и Чехия пожаловались ЕС, что резкий рост украинского импорта ударил по местным производителям.

Европейские фермеры стали бояться вступления Украины в ЕС из-за угрозы конкуренции на сельскохозяйственном рынке. Об этом написала французская газета L’Opinion.

Сельское хозяйство Европа Украина

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