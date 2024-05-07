«Унижен и высмеян». Во Франции заявили об оскорблении Макрона со стороны Си Цзиньпина

«Государственный визит Си Цзиньпина во Францию: Макрон унижен и высмеян!» - написал политик.

Филиппо подчеркнул, что французский лидер продемонстрировал свое подчиненное положение, когда пригласил на встречу фон дер Ляйен. Глава КНР посчитал ее «настоящим боссом», стал больше разговаривать именно с ней, а в конце и вовсе проигнорировал Макрона.

Кроме того, по мнению политика, членство в Евросоюзе ослабляет его страну, а «дух подчинения» вредит национальным интересам Франции.

Ранее кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев оценил встречу лидеров КНР и Франции, отметив, что Си Цзиньпин хотел предупредить Макрона , что Европа стоит на пороге большой войны на континенте, но последний его так и не услышал.