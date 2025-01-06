06 января 2025, 20:51

Университеты в Афганистане решили бороться с плагиатом при помощи ИИ

Global Look Press
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Министерство высшего образования Афганистана намерено избавиться от плагиата при помощи программного обеспечения Turnitin и онлайн-платформы на основе искусственного интеллекта Grammarly. Об этом сообщил новостной сайт Khaama press.

В министерстве заявили, что уже закупили необходимое программное обеспечение и будут применять его для борьбы с плагиатом. Интернет-сервисы предоставила американская компания Turnitin, LLC, дочернее предприятие Advance Publications, а также онлайн-платформа Grammarly.

В ведомстве обратили внимание, что эти меры направлены на обеспечение стандартизации исследований и борьбу с плагиатом. Такое ПО для университетов Афганистана закупается впервые, эти инструменты будут использовать для предотвращения плагиата в монографиях и диссертациях преподавателей.

«Плагиат является застаревшей проблемой в академических кругах Афганистана. Он подрывает доверие к научным статьям, препятствует росту подлинного научного вклада и оригинальному мышлению студентов и преподавателей», - отметило издание.

Совет Федерации России одобрил закон , позволяющий исключить «Талибан»* из списка запрещенных в России организаций. Поправки внесут в закон «О противодействии терроризму».

* признана террористической организацией и запрещена в России.

Исследования Афганистан Законы Искусственный интеллект Студенты Образование
06 января 2025, 21:32
Новые власти Сирии потребовали от Рабочей партии Курдистана сложить оружие
Global Look Press
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Сирийская администрация потребовала от Рабочей партии Курдистана сложить оружие. Турецкое издание Hürriyet сообщило, что между властями и РПК состоялось две встречи.

Сирийская администрация потребовала от Рабочей партии Курдистана сложить оружие. Турецкое издание Hürriyet сообщило, что между властями и РПК состоялось две встречи.

Газета привела подробности переговоров. По ее информации, базирующиеся на севере страны курды потребовали в обмен дивизию в создаваемой армии в Сирии. Также представители РПК хотят разделить поровну нефтяные месторождения на севере страны.

«Новые власти даже не стали обсуждать эти вопросы», - заявили в газете.

Глава Управления гражданской авиации Сирии Ашхад аль-Салиби ранее заявил, что аэропорт Дамаска с 7 января начнет прием и отправку международных рейсов. Воздушная гавань уже принимает и отправляет самолеты внутренних рейсов.

Ранее Турция выступила против разделения Сирии. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика примет меры, если увидит риск ее распада, об этом сообщили «Известия».

Сирия Курды Оружие Армия Дамаск Захват власти в Сирии
06 января 2025, 21:23
Новая волна массовых протестов началась в Грузии
Unsplash
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Жители Тбилиси устроили новую антиправительственную демонстрацию в центре города. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента сообщило РИА «Новости».

Протестующие уже перекрыли проспект Руставели, где расположено большое число правительственных учреждений. Участники акции планируют пройти маршем до здания грузинского парламента.

По данным агентства, к демонстрантам присоединятся и участники рождественских шествий, которые проходят в разных церквях грузинской столицы.

Протесты в Грузии начались 26 октября 2024 года - сразу после парламентских выборов, на которых победила правящая партия страны. Оппозиция сочла выборы сфальсифицированными. К протестующим присоединялась Саломе Зурабишвили, также не признавшая официальные результаты выборов.

Сама Зурабишвили покинула президентский дворец в конце декабря. Новым главой Грузии парламент выбрал бывшего футболиста Михаила Кавелашвили, что также вызвало серию протестных акций по всей стране.

Грузия Протесты Митинги Оппозиция Парламентские выборы в Грузии Беспорядки в Грузии
06 января 2025, 20:26
В НАТО ждут «нападения» России через три года
РИА «Новости»
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В НАТО ожидают «нападения» со стороны России в 2028–2029 годах. Об этом заявил глава немецкого оборонного концерна Hensoldt Оливер Дерре в интервью NZZ..

«Мир или прекращение огня на Украине не будут означать, что Путин в одночасье прекратит свою агрессию. Его гибридная война против НАТО уже идет», - сказал Дерре.

По его словам, в Германии считают, что Россия сможет атаковать НАТО в 2028 или 2029 году. Это означает, что военно-политическому блоку необходимо иметь собственный потенциал сдерживания в Европе.

Дерре также отметил, что страна должна тратить на оборону около 3-3,5% от своего ВВП. В долгосрочной перспективе это составит примерно 200-300 миллиардов евро. Он подчеркнул, что Россия и Китай за три месяца производят больше вооружений, чем Европа за год. Чтобы противостоять этому, нам нужен «новый класс обороны».

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия не планирует нападать на Запад. Он подчеркнул, что российская сторона не намерена развязывать «какие-то военные кампании».

В НАТО ожидают «нападения» со стороны России в 2028–2029 годах. Об этом заявил глава немецкого оборонного концерна Hensoldt Оливер Дерре в интервью NZZ.

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Россия НАТО
06 января 2025, 20:19
Си Цзиньпин назвал самую большую угрозу правящей партии Китая
Unsplash
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Коррупция является самой большой угрозой для Коммунистической партии Китая, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин. Его процитировало агентство Reuters.

С таким заявлением лидер КНР выступил в начале трехдневного съезда Центральной комиссии по проверке дисциплины (CCDI), главного антикоррупционного органа страны. По словам Си Цзиньпина, коррупция в Китае не только распространена, но и постоянно усиливается.

Руководство CCDI также указало, что в прошлом году было проверено рекордное количество «тигров» - высокопоставленных должностных лиц - 58 человек.

Из числа лиц, подвергшихся расследованию, 47 находились на уровне заместителей министра или выше, включая Тан Жэньцзяня, бывшего министра сельского хозяйства и сельских дел, и Гоу Чжунвэня, бывшего главу Главного управления спорта.

Волне чисток на фоне коррупционных расследований еще в 2023 году подверглась и Народно-освободительная армия Китая (НОАК). Министра обороны Ли Шанфу сняли с должности, на которой он пробыл всего семь месяцев. Его предшественника Вэй Фэнхэ исключили из партии за «серьезные нарушения дисциплины», что, как объясняет агентство, в Китае является эвфемизмом для обозначения коррупции.

Ранее стало известно, что китайская компания «потеряла» заказанную в России партию меди. Общая сумма заказа составляла 20 миллионов долларов.

Коррупция Китай Си Цзиньпин

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