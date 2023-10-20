Университет Барселоны расследует смерть биохимика, изучавшего редкое заболевание
В Барселоне расследуют смерть биохимика, умершего от редкого дегенеративного неврологического заболевания — болезни Крейтцфельда-Якоба — исследованием которой тот занимался на протяжении четырех лет. Подробности дела рассказала газета El Pais со ссылкой на источники.
В Барселоне расследуют смерть биохимика, умершего от редкого дегенеративного неврологического заболевания - болезни Крейтцфельда-Якоба - исследованием которой тот занимался на протяжении четырех лет. Подробности дела рассказала газета El Pais со ссылкой на источники.
Университет Барселоны начал расследование о происхождении тысяч «несанкционированных» и «потенциально опасных» образцов смертельного инфекционного заболевание, исследованием которого занимался умерший ученый. Биохимик работал с группой в лаборатории на медицинском факультете госпиталя Льобрегат. Исследователям удалось выявить в спинномозговой жидкости вещества, которые полезны для диагностики быстропротекающих деменций.
В ноябре 2020 года у биохимика проявились симптомы заболевания, которое он изучал, но он скрыл диагноз. В 2022 году ученый умер от болезни Крейтцфельдта-Якоба. Это прионная болезнь с прогрессирующими психическими и умственными нарушениями, которые приводят к слабоумию.
Быстрая ходьба может снизить риск развития деменции на 71%, заявили британские ученые. Активность такого рода способна защитить организм от сердечно-сосудистых заболеваний.