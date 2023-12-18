18 декабря 2023, 07:46

Уникального российского оружия испугались на Западе

РИА «Новости»
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Западным странам необходимо обратить внимание на появление ракетного комплекса «Авангард» в российской армии. Об этом написала газета Mirror.

«Он способен поражать цели со скоростью, которая превосходит скорость звука в 27 раз. Комплекс перед ударом способен выйти за пределы земной атмосферы, перед тем, как поразить множество целей во всем мире в течение 30 минут», - отметили авторы.

Они подчеркнули, что в мире это единственное оружие такого рода, а у Запада в настоящий момент нет средств, чтобы ему противостоять.

В основе ракетного комплекса находится управляемый гиперзвуковой блок , который крепится к передовому средству доставки - межконтинентальной баллистической ракете. «Авангард» предназначен для поражения системы ПВО предполагаемого противника, его поставили на дежурство уже четыре года назад.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что укрепление и развитие армии остается приоритетом в безопасности России.

Россия Оружие Армия
18 декабря 2023, 07:29
США предупредили об угрозе от запущенной КНДР ракеты
РИА «Новости»
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Дальность выпущенной со стороны Северной Кореи ракеты при обычной траектории составила бы 15 тысяч километров. В таком случае она несет угрозу для всей территории Соединенных Штатов. Об этом сообщило агентство Kyodo, ссылаясь на замминистра обороны Японии Синго Миякэ.

Дальность выпущенной со стороны Северной Кореи ракеты при обычной траектории составила бы 15 тысяч километров. В таком случае она несет угрозу для всей территории Соединенных Штатов. Об этом сообщило агентство Kyodo , ссылаясь на замминистра обороны Японии Синго Миякэ.

«Дальность полета, с учетом веса боеголовки, могла бы составить 15 тысяч километров», - указал он.

По его словам, выпущенная Северной Кореей ракета летела 73 минуты. Ее высота превысила шесть тысяч километров. Ракета приземлилась за пределами японской исключительной экономической зоны.

Снаряд запустили по навесной траектории примерно в 02:24 по московскому времени. О пуске баллистической ракеты большой дальности со стороны КНДР сообщало агентство Ренхап. Как уточняли военные Южной Кореи, снаряд полетел в сторону Японского моря.

Вечером 17 декабря КНДР уже запускала ракету. Полет боеголовки составил 400 километров. А упала ракета в Японское море.

США Ракеты КНДР
18 декабря 2023, 06:55
«Будем защищаться». Премьер Нигера допустил военное вторжение
Unsplash
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Спустя несколько месяцев после госпереворота в Нигере сохранилась опасность вторжения извне. Премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн заявил РИА «Новости», что армия готова отразить нападение.

Спустя несколько месяцев после госпереворота в Нигере сохранилась опасность вторжения извне. Премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн заявил РИА «Новости» , что армия готова отразить нападение.

«Не нужно питать иллюзий, в любой момент что-то может случиться. <…> Если какое-либо государство решит нас атаковать, мы будем защищаться», - сказал он.

Глава кабмина заявил, что Нигер обеспечил себя закаленной армией и сможет противостоять террористам.

Интервенцию готовили участники Экономического сообщества стран Западной Африки, заявил бывший министр иностранных дел Асуми Масуду. По его словам, они постараются восстановить власть свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума.

Нигер аннулировал соглашение с Евросоюзом о военном присутствии в Ниамее и наложил ограничения на действия Франции, которая впоследствии объявила о выводе своих войск. Вместе с Мали и Буркина-Фасо нигерийское правительство создало новый военный альянс.

Африка Нигер
18 декабря 2023, 06:16
Неизвестный протаранил кортеж Байдена в штате Делавер
РИА «Новости»
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Серебристый седан врезался во внедорожник службы безопасности президента США Джо Байдена во время его поездки в штат Делавер. Политик и его жена не пострадали, их вывезли в дом в Уилмингтоне, сообщило агентство Reuters.

Президентская чета приехала в штаб-квартиру предвыборной кампании в центре Уилмингтона на обед с членами своей команды. Когда Джо Байден стоял на улице и отвечал на вопрос репортера, серебристый седан с номерами Делавера врезался во внедорожник его службы безопасности, который перекрывал дорогу.

Охранники окружили машину и навели на водителя оружие, он в ответ поднял руки. По информации агентства, авто нарушителя получило небольшие повреждения бампера. Джо и Джилл Байден увели в другую машину. Они благополучно вернулись в свой дом в Уилмингтоне.

В начале декабря сын президента Хантер Байден обвинил республиканцев в подготовке покушения. По его версии, это должно принести отцу столько боли, что он не пойдет на новый срок.

США Белый дом в США Машины Джо Байден
18 декабря 2023, 04:24
Политику США в отношении Украины назвали катастрофическим провалом
Pixabay
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Соединенным Штатам следует оставить Украину из-за провальной политики Вашингтона. Такое заявление сделал американский журналист Саагар Энджети в эфире программы Breaking Points.

«Миллиарды долларов уже потрачены впустую, сотни тысяч людей погибли.<…> Это всего лишь последнее в череде стратегических поражений со времен Вьетнама. Очевидно, пришло время попробовать что-то совсем другое», - высказался ведущий.

Политику США в отношении Украины журналист назвал «катастрофическим провалом». НАТО стал слабее, чем был до вторжения. Если Запад не проявит благоразумия, Украине не придется искать мирного соглашения, потому что «Россия добьется своего», заявил Энджети.

США вступят в 2024 год с самой малочисленной армией со времен Второй мировой войны. В Америке назвали проблему военных кадров «величайшей».

США Россия НАТО Украина Армия

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