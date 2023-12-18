Уникального российского оружия испугались на Западе

«Он способен поражать цели со скоростью, которая превосходит скорость звука в 27 раз. Комплекс перед ударом способен выйти за пределы земной атмосферы, перед тем, как поразить множество целей во всем мире в течение 30 минут», - отметили авторы.

Они подчеркнули, что в мире это единственное оружие такого рода, а у Запада в настоящий момент нет средств, чтобы ему противостоять.

В основе ракетного комплекса находится управляемый гиперзвуковой блок , который крепится к передовому средству доставки - межконтинентальной баллистической ракете. «Авангард» предназначен для поражения системы ПВО предполагаемого противника, его поставили на дежурство уже четыре года назад.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что укрепление и развитие армии остается приоритетом в безопасности России.