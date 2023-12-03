«Уничтожить в жесточайшей форме». Зеленского уличили в намерении избавиться от неугодных людей

Исходя из заявлений, интервью и действий украинского лидера, можно сделать вывод о том, что остаться должны лишь его приверженцы и последователи. От остальных Зеленский захотел избавиться.

«Врагов нужно уничтожить, любым способом они должны быть уничтожены, так или иначе стерты в жесточайшей форме», - заявил Соскин.

Он отметил, что конфликт между политическим и военным руководством Украины набирает обороты. Команда Зеленского приказала предотвратить любые контакты с главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук ранее заявил, что между президентом Украины и главкомом ВСУ никогда не было конфликтов. Он назвал сообщения о разногласиях слухами.