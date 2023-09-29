Уничтожение УПЦ назвали неправомерным в Ватикане

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«Неприемлемо считать всю церковь в качестве подлежащей уничтожению. Просто из-за того, что у нее было совместное прошлое с теми, кого стали считать врагами», - сказал он.

При этом Гуджеротти не исключил, что некоторых лиц следует судить в соответствии с законодательством, если церковь уличили в политических преступлениях.

Ранее представители военных комиссариатов и полицейские с автоматами взяли в оцепление здание кафедрального собора канонической УПЦ в Каменце-Подольском. Паломникам раздавали повестки в Вооруженные силы и не выпускали их с территории храма, пытаясь выловить вероятных уклонистов.

Представитель МИД России Мария Захарова называла власти Украины фашистами из-за гонений против верующих.