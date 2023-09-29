Уничтожение УПЦ назвали неправомерным в Ватикане
Уничтожение Украинской православной церкви из-за ассоциации с Россией стало неправомерным действием. Об этом ТАСС заявил префект декастерии по делам Восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти.
«Неприемлемо считать всю церковь в качестве подлежащей уничтожению. Просто из-за того, что у нее было совместное прошлое с теми, кого стали считать врагами», - сказал он.
При этом Гуджеротти не исключил, что некоторых лиц следует судить в соответствии с законодательством, если церковь уличили в политических преступлениях.
Ранее представители военных комиссариатов и полицейские с автоматами взяли в оцепление здание кафедрального собора канонической УПЦ в Каменце-Подольском. Паломникам раздавали повестки в Вооруженные силы и не выпускали их с территории храма, пытаясь выловить вероятных уклонистов.
Представитель МИД России Мария Захарова называла власти Украины фашистами из-за гонений против верующих.