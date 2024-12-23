Уничтожает за секунду. Великобритания получила «революционное» оружие против дронов

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Утверждается, что система оружия направленной радиочастотной энергии (RFDEW) способна обнаруживать, отслеживать и поражать «целый ряд угроз» на суше, в воздухе и на море.

Максимальная дальность RFDEW составляет один километр. Эффект оружия практически мгновенный. Ориентировочная цена одного выстрела - 10 пенсов (около 70 рублей).

Система RFDEW отличается от оружия направленной лазерной энергии, такого как DragonFire, тем, что для подавления враждебных угроз она использует радиочастоту, а не лазерный луч световой энергии.

RFDEW использует высокочастотные волны для нарушения или повреждения критических электронных компонентов внутри беспилотников. В результате аппараты теряют управление и падают.

Первые успешные испытания проводились с демонстрационной версией установки. Утверждается, что управлять всей системой может всего один человек - ее можно установить на боевую машину для обеспечения мобильности.

Военные Великобритании в январе 2024 года впервые поразили воздушные цели с помощью системы лазерного направленного энергетического оружия дальнего действия DragonFire. Дальность действия установки засекречена. Комплекс, по заявлению британских властей, может поражать «любую видимую цель».