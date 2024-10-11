Унесенного ураганом «Милтон» рыбака нашли в 100 километрах от берега Мексики

После прохождения урагана «Милтон» пропало четыре лодки с рыбаками. До этого СМИ сообщили, что людей с двух пропавших судов уже спасли. На этот раз поисково-спасательная система мексиканского ВМФ обнаружила человека на борту третьего судна.

«Сотрудники военно-морской поисково-спасательной станции Юкальпетен направляются туда, чтобы спасти жизнь этого моряка. Мы продолжаем направлять все наши ресурсы на продолжение поиска», - уточнили в министерстве.

Как написало издание Yucatan Ahora, военные моряки сообщили о спасении лодки под названием Peyucsa 12, на борту которой находились четыре человека. До этого из воды спасли четырех человек с лодки Peyusca 13 и обнаружили судно Neldy с командой на нем. Сейчас ищут судно Halcón 1.

В городе Форт-Майерс в американском штате Флорида, пострадавшего от урагана «Милтон», на затопленных улицах появились аллигаторы. Одна из рептилий напала на автомобиль одного из жителей, а другой хищник проник прямо в жилой дом.