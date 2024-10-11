11 октября 2024, 04:37

Унесенного ураганом «Милтон» рыбака нашли в 100 километрах от берега Мексики

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Рыбака, дрейфующего на перевернутой лодке более чем в 100 километрах от побережья Мексики, обнаружил патрульный самолет Persuader ВМФ страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства ВМФ.

После прохождения урагана «Милтон» пропало четыре лодки с рыбаками. До этого СМИ сообщили, что людей с двух пропавших судов уже спасли. На этот раз поисково-спасательная система мексиканского ВМФ обнаружила человека на борту третьего судна.

«Сотрудники военно-морской поисково-спасательной станции Юкальпетен направляются туда, чтобы спасти жизнь этого моряка. Мы продолжаем направлять все наши ресурсы на продолжение поиска», - уточнили в министерстве.

Как написало издание Yucatan Ahora, военные моряки сообщили о спасении лодки под названием Peyucsa 12, на борту которой находились четыре человека. До этого из воды спасли четырех человек с лодки Peyusca 13 и обнаружили судно Neldy с командой на нем. Сейчас ищут судно Halcón 1.

В городе Форт-Майерс в американском штате Флорида, пострадавшего от урагана «Милтон», на затопленных улицах появились аллигаторы. Одна из рептилий напала на автомобиль одного из жителей, а другой хищник проник прямо в жилой дом.

Мексика США Ураган Корабли Рыбалка
11 октября 2024, 05:19
Число жертв урагана «Милтон» во Флориде достигло 14 человек
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Во Флориде погибли по меньшей мере 14 человек из-за обрушившегося урагана «Милтон». Об этом сообщило издание The Washington Post.

Ураган «Милтон» привел к разрушениям по всему штату - затопленные улицы, поврежденные дома, поваленные линии электропередач, упавшие деревья и обломки. Есть и погибшие.

«По меньшей мере 14 человек погибли в результате урагана, который обрушился на сушу к югу от Сарасоты в 20:30 (по местному времени) в среду, сообщили официальные лица», - говорится в материале.

При этом шестеро человек погибли, когда два торнадо обрушились на округ Сент-Люси на центральном атлантическом побережье Флориды перед началом шторма.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings оценило совокупные страховые убытки от ураганов США, в частности, «Милтона» во Флориде, более чем в 100 миллиардов долларов, сообщили «Известия».

Ранее патрульный самолет ВМФ Мексики обнаружил рыбак на перевернутой лодке, пропавшего после прохождения «Милтона».

США Смертность Ураган Флорида
11 октября 2024, 01:56
Житель Тампы показал последствия урагана «Милтон»
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Пригород Тампы в американском штате Флорида, пострадавший от ураган «Милтон», начал возвращаться к привычной жизни. Об этом рассказал «Известиям» местный житель Ярослав Иванов.

Мужчина снял на видео, как сейчас выглядит пригород после урагана. На кадрах видны поваленные деревья возле домов и на дорогах.

«В целом все центральные улицы от деревьев с утра самого военные очистили, поэтому остров уже к вечеру возвратится к привычной жизни», - сказал мужчина.

По его словам, пока неизвестно, есть ли электричество. При этом он добавил, что остров на этот раз почти не пострадал, вспомнив про предыдущий ураган.

Ранее власти США подтвердили гибель 10 человек из-за торнадо.

Кроме того, обрушившийся на Флориду ураган создал редкое природное явление под названием «обратный штормовой нагон» , когда сильный ветер выдул воду из залива Тампа, обнажив при этом дно.

По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, синоптики отслеживают дальнейшее движение урагана «Милтон». Она допустила, что он может стать атлантическим циклоном-трансформером, пересечь океан и достигнуть России.

США Ураган
11 октября 2024, 00:55
Сийярто жестко осадил немецкого журналиста на газовом форуме в Петербурге
РИА «Новости»
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто жестко осадил корреспондента немецкого телеканала, назвавшего его визит в Санкт-Петербург для участия в международном газовом форуме провокацией для Брюсселя. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на видеозапись общения с журналистом в соцсетях.

Министр спросил, о какой провокации вообще идет речь.

«Это суверенное право страны - решать, в каком мероприятии министры принимают участие, а в каком нет. Мы не являемся нацией „яволь“, так что вы не можете диктовать нам, никто не может, ни немецкое правительство, ни „зеленые“ в Германии, хорошо?» - ответил Сийярто.

В ходе газового форума «Газпром» и венгерское предприятие MVM подписали меморандум о взаимопонимании в отношении возможности увеличения поставок газа из РФ в Венгрию. По словам Сийярто, Будапешт доволен сотрудничеством в энергетике с Россией и лучших предложений для них еще не было.

Ранее министр заявил, что Венгрию не беспокоит возможное прекращение Украиной транзита через свою территорию, так как существует «Турецкий поток».

Германия Венгрия Санкт-Петербург Журналистика Европа Россия Евросоюз
10 октября 2024, 23:20
Генпрокуратура России заключила протокол о взаимопонимании с коллегами из Ирака
РИА «Новости»
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Генеральная прокуратура России и Высший судебный совет Республики Ирак подписали протокол о взаимопонимании. Об этом сообщили на сайте российского надзорного ведомства.

Встреча генпрокурора Игоря Краснова и делегации Высшего судебного совета Республики Ирак, которую возглавил его председатель Фаик Зейдан, состоялась в Москве.

«На встрече подписали протокол о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество по различным направлениям, включая профессиональную подготовку и повышение квалификации работников», - уточнили в сообщении.

Краснов назвал символичной встречу в годовщину 80-летия установления дипломатических отношений обеих стран. При этом он указал на имеющиеся у ведомства и Высшего судебного совета Ирака точки соприкосновения. Также генпрокурор РФ назвал эту встречу отправной точкой для укрепления контактов сторон.

Генпрокуроры России и Таджикистана в сентябре подписали программу сотрудничества. Также Краснов провел встречу с директором антикоррупционного агентства Узбекистана Акмалом Бурхановым.

Генпрокуратура РФ Ирак Игорь Краснов

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