28 июня 2024, 09:12

«Умрет в прямом эфире». Американцы сравнили поведение Байдена и Трампа на дебатах

Global Look Press
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Действующий президент США Джо Байден на дебатах в Атланте выглядел так, будто находился при смерти. Его соперник, бизнесмен Дональд Трамп держался уверенно, заявил американский политический обозреватель Бен Шапиро в соцсети X.

«Трамп демонстрирует дисциплину. Байден выглядит так, будто умрет в прямом эфире», - сказал он.

Многие подписчики согласились с журналистом. Жительница Луисвилла с ником SMD спросила Шапиро, когда именно Байден уйдет в отставку - завтра или через неделю. Пользователь с псевдонимом DeadEye предположил, что демократу помогали отвечать на вопросы, ведь он выглядел очень растерянным.

Две трети телезрителей присудили победу Трампу. Многие сторонники Байдена сочли дебаты провальными и начали паниковать. Президент несколько раз сбивался и застывал на сцене, а жене, Джилл Байден , пришлось увести его по окончании мероприятия.

Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
28 июня 2024, 10:27
Трамп назвал Байдена «маньчжурским кандидатом»
Global Look Press
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Президент США Джо Байден получает финансирование от Китая. Такое заявление сделал бывший глава Белого дома и бизнесмен Дональд Трамп в рамках дебатов в студии телеканала CNN.

«Ему платит Китай. Он маньчжурский кандидат. Он получает деньги от Китая», - высказался предприниматель.

«Маньчжурский кандидат» - голливудский фильм 1962-го года, повествующий об американском солдате, которого контролирует Китай с помощью гипноза. Спустя время название киноленты стало нарицательным. Его используют в адрес тайных агентов влияния иностранного государства.

В США состоялся первый тур дебатов. Во время выступлений Джо Байден и Дональд Трамп по семь раз упомянули имя президента России Владимира Путина. Действующий глава Белого дома вел себя странно. Как заметил американский политический обозреватель Бен Шапиро , Байден выглядел так, будто находился при смерти, тогда как Трамп держался уверенно.

США Дональд Трамп Китай Выборы президента США Джо Байден
28 июня 2024, 09:07
Республика Конго начала обсуждать с Россией добычу полезных ископаемых
РИА «Новости»
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Российские компании смогут помочь Республике Конго добывать железо, калий, фосфаты, медь и цинк. Об этом РИА «Новости» заявил президент страны Дени Сассу-Нгессо.

Он напомнил, что государство обладает большим запасом полезных ископаемых и предложил России помочь с их разработкой. Глава государства также указал на заинтересованность страны в производстве удобрений.

«В Конго много возможностей», - подчеркнул он.

По словам Сассу-Нгессо, благодаря российским партнерам Конго может начать производить фосфатные и калийные удобрения.

Ранее глава республики приехал в Россию с официальным визитом. Сассу-Нгессо встретился с президентом Владимиром Путиным. Лидеры обсудили перспективы партнерства, а также международную и региональную повестку дня.

За существенный вклад в развитие и укрепление отношений Путин наградил Сассу-Нгессо орденом Почета. Государства отметили 60-летие дипломатических контактов. По мнению российского лидера, отношения двух стран развиваются в позитивном ключе.

Африка Россия Экономика
28 июня 2024, 09:07
Антиправительственный митинг прошел у дома Нетаньяху в Иерусалиме
Global Look Press
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В Иерусалиме тысячи людей устроили митинг перед домом премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Протестующие потребовали смены власти, сообщили журналисты газеты Jerusalem Post.

По данным издания, большая часть митингующих - молодые люди. Вечером 27 июня они перекрыли улицу перед резиденцией премьера и скандировали лозунги «У нас нет безопасности! У нас нет экономики! Мы хотим смены правительства!».

Участники акции на дороге жгли костры. Сотрудники полиции пытались тушить пламя из огнетушителей, но протестующие вновь разжигали огонь.

Журналисты уточнили, что на место также прибыли подразделения конной полиции.

Массовые протесты против правительства Израиля начались после 7 октября прошлого года, когда боевики ХАМАС напали на Израиль и взяли в плен свыше 200 заложников. Протестующие пытались добиться отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху, так как он не хотел вести переговоры по поводу пленных израильитян.

Протесты Митинги Биньямин Нетаньяху
28 июня 2024, 08:58
Внеочередные выборы президента стартовали в Иране
Global Look Press
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В Иране начали работать избирательные участки на внеочередных президентских выборах. Об этом сообщило РИА «Новости».

Голосование стартовало в 07:30 по московскому времени и продлится до 17:30. За пост президента поборются четыре кандидата: трое из консервативного лагеря (экс-глава МВД при президенте Махмуде Ахмадинежаде Мостафа Пурмохаммади, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф) и один - член парламента Масуд Пезешкиан - из реформаторского. Кандидатов зарегистрировали с 30 мая по 3 июня, до 9 июня проверили на соответствие требованиям. При необходимости второй тур выборов устроят 5 июля.

Внеочередные выборы назначили после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Конституция республики подразумевает, что выборы нового лидера должны состояться в течение 50 дней после заявления о смерти предыдущего.

Иран Выборы

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