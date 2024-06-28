«Умрет в прямом эфире». Американцы сравнили поведение Байдена и Трампа на дебатах

«Трамп демонстрирует дисциплину. Байден выглядит так, будто умрет в прямом эфире», - сказал он.

Многие подписчики согласились с журналистом. Жительница Луисвилла с ником SMD спросила Шапиро, когда именно Байден уйдет в отставку - завтра или через неделю. Пользователь с псевдонимом DeadEye предположил, что демократу помогали отвечать на вопросы, ведь он выглядел очень растерянным.

Две трети телезрителей присудили победу Трампу. Многие сторонники Байдена сочли дебаты провальными и начали паниковать. Президент несколько раз сбивался и застывал на сцене, а жене, Джилл Байден , пришлось увести его по окончании мероприятия.