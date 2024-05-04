«Умолял вернуться». Брат убитой Нукеновой рассказал о ее отношениях с мужем

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Салтанат Нукенова, которую убил ее муж, экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, пыталась разорвать отношения с супругом за два месяца до своей гибели. Об этом, как сообщает издание Ura.ru , рассказал брат погибшей Айтбек.

По его словам, она не смогла закончить отношения.

«Супруг <…> умолял ее вернуться. Девушка поверила в искренность извинений, они помирились», - рассказал он.

Подозреваемый в убийстве жены Куандык Бишимбаев, согласно версии следствия и данным видеозаписей, избивал ее ресторане BAU в Астане на протяжении восьми часов. Смерть женщины наступила от целенаправленных ударов.