«Умирают за 48 часов». Опасное заболевание распространилось в Японии
В Японии стремительно растет количество случаев заболевания с необычно высоким уровнем смертности, вызванного бактериями стрептококка. Об этом написало издание The Japan Times.
По его данным, болезнь начала распространяться после того, как в стране сняли ковидные ограничения. По информации Национального института инфекционных заболеваний Японии, к началу июня случаев заражения было 977 - больше, чем за весь 2023 год.
Как сообщил агентству профессор Токийского медицинского университета Кен Кикучи, если темпы распространения заболевания сохранятся, к концу года число случаев может достичь двух с половиной тысяч, а уровень смертности - 30%.
Обнаруженная разновидность бактерий поражает почти все органы и часто приводит к очень быстрой смерти. Первым симптомом обычно становится отек конечностей, а через двое суток пациента уже может не быть в живых, написали «Известия».
«Пациент замечает отек стопы утром, к полудню он распространяется до колена, и пациент может умереть в течение 48 часов», - подчеркнул Кикучи.
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