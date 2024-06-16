«Умирают за 48 часов». Опасное заболевание распространилось в Японии

По его данным, болезнь начала распространяться после того, как в стране сняли ковидные ограничения. По информации Национального института инфекционных заболеваний Японии, к началу июня случаев заражения было 977 - больше, чем за весь 2023 год.

Как сообщил агентству профессор Токийского медицинского университета Кен Кикучи, если темпы распространения заболевания сохранятся, к концу года число случаев может достичь двух с половиной тысяч, а уровень смертности - 30%.

Обнаруженная разновидность бактерий поражает почти все органы и часто приводит к очень быстрой смерти. Первым симптомом обычно становится отек конечностей, а через двое суток пациента уже может не быть в живых, написали «Известия».

«Пациент замечает отек стопы утром, к полудню он распространяется до колена, и пациент может умереть в течение 48 часов», - подчеркнул Кикучи.

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