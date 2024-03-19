«Умершего» короля Карла III заметили у его замка
Короля Великобритании Карла III заметили у Виндзорского замка — впервые после того, как в Сети начали распространяться слухи о его смерти. Об этом сообщила газета The Daily Mail, опубликовав фотографии сидящего в машине монарха.
Утром 19 марта папарацци удалось снять, как Карл III сидит в автомобиле у Винсдорского замка.
Пользователи рунета «похоронили» Карла III накануне. В Сети распространили фейковый документ , якобы опубликованный Букингемским дворцом. Однако позже британские власти опровергли слухи о кончине короля.
В начале февраля у монарха обнаружили рак предстательной железы. Злокачественную опухоль обнаружили во время плановой диспансеризации. Журналист Том Бауэр, которого считают экспертом по британской королевской семье, не исключил, что Карл III откажется от химиотерапии в пользу народных средств.
Короля Великобритании Карла III заметили у Виндзорского замка - впервые после того, как в Сети начали распространяться слухи о его смерти. Об этом сообщила газета The Daily Mail , опубликовав фотографии сидящего в машине монарха.