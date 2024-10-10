Умерла вдова сенатора Роберта Кеннеди

По его словам, бабушка скончалась утром 10 октября. Причиной смерти стали осложнения после инсульта.

«С сердцами, полными любви, мы объявляем о кончине нашей замечательной бабушки Этель Кеннеди», - написал Джо Кеннеди III.

На прошлой неделе Этель Кеннеди попала в госпиталь с инсультом. После лечения ее выписали домой, где вдова Кеннеди-младшего и умерла. У нее осталось девять детей, 34 внука и 24 правнука.

Большую часть жизни Этель посвятила работе в правозащитных организациях. В 2014 году ей вручили президентскую медаль Свободы. Награду она получила из рук Барака Обамы.