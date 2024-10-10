10 октября 2024, 20:26

Умерла вдова сенатора Роберта Кеннеди

Global Look Press
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Вдова американского сенатора и генпрокурора Роберта Кеннеди — младшего Этель умерла на 97-м году жизни. Об этом сообщил ее внук Джо Кеннеди III, занимающий должность посланника США по экономическим отношениям в Северной Ирландии, в соцсети X.

По его словам, бабушка скончалась утром 10 октября. Причиной смерти стали осложнения после инсульта.

«С сердцами, полными любви, мы объявляем о кончине нашей замечательной бабушки Этель Кеннеди», - написал Джо Кеннеди III.

На прошлой неделе Этель Кеннеди попала в госпиталь с инсультом. После лечения ее выписали домой, где вдова Кеннеди-младшего и умерла. У нее осталось девять детей, 34 внука и 24 правнука.

Большую часть жизни Этель посвятила работе в правозащитных организациях. В 2014 году ей вручили президентскую медаль Свободы. Награду она получила из рук Барака Обамы.

США Инсульт Награды
10 октября 2024, 18:50
В Кремле объяснили смягчение визового режима для граждан Грузии
РИА «Новости»
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Решение российских властей о безвизовом режиме для граждан Грузии объясняется сохранением диалога народов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

«Межгосударственные отношения - это одно, а гуманитарные отношения, когда речь идет о диалоге народов двух стран, - другое», - сказал он.

Песков напомнил, что такой диалог между Россией и Грузией не прерывался. В качестве примера он указал на присутствие достаточно большой грузинской диаспоры на территории страны. К тому же россияне часто предпочитают путешествовать по республике.

Президент России Владимир Путин в четверг, 10 октября, подписал указ о расширении безвизового режима для граждан Грузии. Указ коснулся категорий граждан, въезжающих в РФ в целях трудовой деятельности либо на срок более 90 дней.

Грузия Дмитрий Песков Россия Владимир Путин
10 октября 2024, 17:18
Обрушившийся на Флориду ураган «Милтон» до дна осушил залив Тампа
Global Look Press
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Пришедший в американский штат Флорида ураган «Милтон» создал редкое природное явление под названием «обратный штормовой нагон»: сильный ветер выдул воду из залива Тампа, обнажив дно. Об этом сообщил телеканал WKRN, опубликовавший видео с места.

Спасатели призвали людей не ходить по дну залива, так как вода отступила временно и обратно хлынет сильным потоком, который способен снести дом.

Пугающие прогнозы синоптиков о силе «Милтон» не оправдались. Достигнув берегов Флориды, ураган достаточно ослаб.

Но разгул стихии все равно привел к серьезным последствиям. Без электричества остались более двух миллионов домов и предприятий, а созданные «Милтоном» 19 торнадо разрушили не менее 125 зданий. Также власти штата отчитались о гибели двух человек.

Перед приходом урагана «Милтон» власти Флориды призвали жителей побережья эвакуироваться в безопасные места. По данным газеты The New York Times, общее число вынужденных переселенцев превысило пять миллионов человек.

Пришедший в американский штат Флорида ураган «Милтон» создал редкое природное явление под названием «обратный штормовой нагон»: сильный ветер выдул воду из залива Тампа, обнажив дно. Об этом сообщил телеканал WKRN , опубликовавший видео с места.

США Ураган Флорида
10 октября 2024, 14:52
НАТО отработает удары тактическим ядерным оружием на маневрах Steadfast Noon
U.S. Department of Defense
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Военные учения НАТО для отработки воздушных маневров по ядерному сдерживанию Steadfast Noon начнутся 14 октября. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

Военные учения НАТО для отработки воздушных маневров по ядерному сдерживанию Steadfast Noon начнутся 14 октября. Как сообщил «Интерфакс» , с таким заявлением выступил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

Он подчеркнул, что в маневрах задействуют более 60 воздушных судов. Они пройдут в воздушных пространствах Великобритании, Бельгии, Нидерландов, а также в Северном море.

«С понедельника НАТО начнет маневры Steadfast Noon», - заявил Рютте.

Посвященные ядерному сдерживанию учения Steadfast Noon НАТО проводит ежегодно. В ходе маневров истребители отрабатывают маневры по нанесению ударов тактическим ядерным оружием по целям на территории вероятного противника.

В начале сентября стало известно, что страны НАТО проведут до конца года 12 учений, большая часть из которых пройдет в Финляндии у границы с Россией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс нарастил количество маневров, связанных с Арктикой. Он добавил, что при необходимости Россия отстоит свои интересы в регионе как политическом, так и военно-техническом плане.

Ядерное оружие Военные учения НАТО
10 октября 2024, 14:50
Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала южнокорейская писательница
Global Look Press
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Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2024 года стала писательница из Южной Кореи Хан Ган. Об этом сообщила пресс-служба Нобелевского комитета.

Награду вручили «за ее напряженную поэтическую прозу, которая бросает вызов историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни».

В 2016 году писательница получила Букеровскую премию за роман «Вегетарианка», переведенный в том числе на русский язык.

Ранее объявили нобелиатов этого года по физике и химии. Ими стали соответственно Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон за открытия в области машинного обучения с использованием нейросетей, а также Джон Джампер, Демис Хассаби и Дэвид Бейкер - за работы в сфере белковых молекул.

Позже объявят нобелевских лауреатов и по оставшимся дисциплинам - физиологии и медицине, экономике и премии мира. Сама церемония награждения, по традиции, состоится в декабре.

Южная Корея Нобелевские премии Литература

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