05 сентября 2024, 12:35

Умерла участница Олимпийских игр в Париже Чептегей

Global Look Press
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Угандийская бегунья Ребекка Чептегей, участвовавшая в марафоне на Олимпийских играх в Париже, скончалась после того, как ее облил бензином и поджег бойфренд. Об этом сообщила пресс-служба Федерации легкой атлетики Уганды в соцсети Х.

«Мы глубоко опечалены утратой нашей спортсменки Ребекки Чептегей, которая стала жертвой домашнего насилия. Мы осуждаем такие действия и призываем к справедливости», - заявили представители Федерации легкой атлетики.

В пресс-службе уточнили, что 33-летняя женщина поступила в больницу с ожогами 75% тела после конфликта с парнем.

Ранее издание Sky Sports сообщило о конфликте спортсменки с возлюбленным в ее доме в Кении. Мужчина вылил на Чептегеи целую канистру бензина и поджег. При этом он сам также получил серьезные ожоги. Местные власти добавили, что причиной ссоры стала земля, на которой построен дом бегуньи.

Чептегей заняла 44-е место в марафоне на Олимпийских играх в Париже.

Спортсмены Олимпиада в Париже — 2024
05 сентября 2024, 11:27
Стрельба произошла около генконсульства Израиля в Мюнхене в день годовщины теракта на ОИ
Unsplash
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В районе здания генерального консульства Израиля в Мюнхене прозвучали выстрелы. Об этом сообщило издание Focus.

«Несколько выстрелов прозвучало в четверг утром перед Генеральным консульством Израиля на Барерштрассе в центре Мюнхена», - указали авторы материала.

Информации о пострадавших и погибших не поступало. Местные власти пока не комментировали ситуацию. Также журналисты напомнили о том, что 5 сентября - годовщина теракта на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году. Тогда боевики расстреляли 11 членов израильской сборной.

В среду, 4 сентября, стрельба произошла в штате Джорджия в США.

Вооруженный человек ворвался на территорию средней школы Апалачи в Уиндере и открыл огонь по людям. Ранение получили несколько человек, их отправили в больницу на вертолете. Погибших, по предварительным данным, в результате стрельбы не было.

Израиль Стрельба Боевики
05 сентября 2024, 08:47
В МИД заявили о проработке ответных мер на американские санкции против «России сегодня»
РИА «Новости»
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Ответные меры на санкции Соединенных Штатов против медиагруппы «Россия сегодня» прорабатываются. Об этом РИА «Новости» сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Безусловно, это будет все разрабатываться, прорабатываться. <…> Только сейчас нужно понять, с чем мы имеем дело», - подчеркнула дипломат.

Она назвали ограничения «гибридной схемой», непонятной самим американским пользователям, структурам и организациям. Захарова связала санкции с предстоящими выборами президента в США.

Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что демократы в Соединенных Штатах хотят заранее переложить на Россию часть вины за собственные ошибки на выборах, вводя ограничения против СМИ. Для оправдания своих действий в ход идет ложь и стремление опорочить российских журналистов.

США распространили санкции на «Россию сегодня», РИА «Новости», RT и Sputnik 4 сентября. Представители американского Минфина заявили, что Кремль якобы использует целый ряд инструментов, чтобы подорвать интересы нацбезопасности и внешней политики США.

США Санкции Россия
04 сентября 2024, 22:12
Трамп заставил паниковать истеблишмент, посещавший остров Эпштейна
РИА «Новости»
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Влиятельные люди, бывшие гостями на острове финансиста Джеффри Эпштейна, опасаются, что кандидат в президенты Дональд Трамп выполнит свое обещание и обнародует их список. Об этом сообщила газета Mirror.

«Люди очень нервничают… Они сейчас будут в слепой панике… Обещание Трампа назвать эти имена должно вызвать много бессонных ночей», - привело издание слова одной из пострадавших от Эпштейна.

По информации газеты, многие из гостей острова - очень могущественные люди, в свое время они постарались скрыть свои связи с Эпштейном, которого обвинили в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации.

По словам одной из свидетельниц по делу финансиста, в число гостей входят британский принц Эндрю, экс-президент США Билл Клинтон и миллиардер Ричард Брэнсон. Женщина предоставила суду фотографии, сделанные на острове.

Дети Торговля Дональд Трамп Джеффри Эпштейн
04 сентября 2024, 20:26
Азербайджан обвинил Францию в предвзятости
РИА «Новости»
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МИД Азербайджана осудил внешнеполитическое ведомство Франции за призыв к французам воздержаться от поездок в страну. Такое заявление сделал глава пресс-службы министерства иностранных дел республики Айхан Гаджизаде, его слова привело РИА «Новости».

«Подобные необоснованные и предвзятые решения и заявление Франции свидетельствуют о намерении этой страны еще больше обострить отношения с Азербайджаном», - заявил представитель МИД республики.

Гаджизаде отметил, что утверждения французского ведомства беспочвенны.

В конце августа Азербайджан запретит въезд в страну лицам, проголосовавшим в ПАСЕ против делегации республики.

Задержания Отношения Франция Азербайджан

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