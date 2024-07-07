07 июля 2024, 11:40

Умерла первая жена Фиделя Кастро

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Первая жена государственного деятеля и кубинского революционера Фиделя Кастро Мирта Диас-Балларт скончалась в возрасте 95 лет. Об этом в социальной сети X сообщил ее внук Фидель Антонио Кастро Смирнов.

«Моя дорогая бабушка Мирта Диас-Баларт Гутьеррес ушла, окруженная большой любовью. От нас ушла великая женщина», - написал он.

Диас-Балларт стала женой Кастро в 1948 году, спустя год у пары родился сын Фидель. Однако уже в 1955 году брак распался после очередной неудачной попытки совершить на Кубе революцию. Позднее Диас-Балларт переехала в Испанию, где проживала вплоть до своей кончины.

В декабре 2023 года стало известно о смерти младшей сестры Фиделя Кастро Хуаните в возрасте 90 лет. В 1961-м году ее завербовали американские спецслужбы, после чего она на протяжении трех лет собирала информацию о брате для ЦРУ.

Куба
07 июля 2024, 04:55
«Котострофа». У живущего на Даунинг-стрит кота Ларри появится нежданный сосед
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Резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, где последние 14 лет живет кот Ларри, предсказали «котострофу» после появления новости о том, что занявший эту должность Кир Стармер переедет вместе со своим котом Джо-Джо. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Первой частью широко освещаемой дипломатии Стармера может стать убеждение Ларри оставить в стороне свои разногласия, когда он будет приветствовать своего коллегу в новом доме, поскольку, по словам премьер-министра, Джо-Джо „обожают“ его дети», - говорится в публикации.

Как заявила изданию специалист по поведению кошек Ники Треворроу, на Даунинг-стрит может возникнуть напряженность, если Ларри ощутит угрозу со стороны соседа. По ее словам, первое время их можно подержать в разных помещениях, чтобы они еще до своей встречи привыкли к запаху друг друга.

Кота Ларри взяли из приюта в 2011 году, он прославился боевым характером. В 2022 году прогнал большую лису с территории резиденции, а еще целых четыре года враждовал с бывшим главным мышеловом МИД страны - котом Палмерстоном.

Ранее на странице кота Ларри в соцсети X сообщили, что он напоследок нагадил в ботинок премьера Риши Сунака.

Лондон Великобритания Коты Животные
07 июля 2024, 04:01
Запад разозлили переговоры Орбана и Путина
РИА «Новости»
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Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным разбила тезис некоторых западных политиков о том, что с Россией нельзя вести переговоры. Об этом заявил шеф-корреспондент журнала Focus Ульрих Райц на своем YouTube-канале.

«ЕС злится, потому что с большим трудом согласовал единую стратегию об отсутствии альтернативы военной поддержке Украины <…> На это он согласился под давлением США», - отметил он.

Журналист указал, что Орбан пошел наперекор командованию и прилетел в Москву для встречи с Путиным. Несмотря на отрицание представителей ЕС о возможности переговоров с российским лидером, «разговаривать с ним можно», добавил Райц.

Премьер Венгрии провел встречу с Владимиром Путиным в пятницу, 5 июля. По словам Орбана, российский лидер в совершенстве владеет навыком ведения переговоров.

Германия Венгрия Россия Владимир Путин
07 июля 2024, 03:55
Детский омбудсмен Львова-Белова помогла вернуть в Россию из Сирии 20 детей
РИА «Новости»
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В Россию вернулись 20 детей, находившиеся в лагере беженцев в Сирии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«На родину возвращена очередная группа российских детей, находившихся в лагере беженцев на северо-востоке Сирии», - сообщили в пресс-службе.

Самолет с несовершеннолетними пассажирами приземлился на аэродроме Чкаловский. В Москву прилетели девочек и 13 мальчиков в возрасте от пяти до 15 лет. Впереди их ждет медицинское обследование и социальная реабилитация. После этого детей передадут родственникам, под опекой которых они будут жить.

«Мы уделяем особое внимание вопросам реабилитации детей, возвращенных из стран Ближнего Востока, их социально-психологическому сопровождению. <…> Консультации психологов проводим и для законных представителей детей - в основном это их бабушки и дедушки», - сказала Мария Львова-Белова.

В пресс-службе добавили, что работа по возвращению российских детей с Ближнего востока продолжится.

В марте этого года Мария Львова-Белова помогла вернуться из Сирии в Россию 32-м российским детям.

Дети Сирия Россия
07 июля 2024, 03:20
Свет пропал на всей территории Нигерии
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Все жители Нигерии лишились электричества. Это произошло из-за сбоя на электросети, сообщило Daily Post.

По данным издания, сбой произошел 6 июля в 15:09 по местному времени. Это привело к потере электроснабжения в юго-восточных штатах Нигерии.

Как заявили в компании Enugu Electricity Distribution Company, которая поставляет электроэнергию потребителям, сначала электричество пропало в Абиа, Анамбра, Эбони, Энугу и Имо. Затем потеря света спровоцировала выход из строя всей сети.

В EEDC уточнили, что пока конкретной информации по поводу восстановления энергоснабжения в стране нет.

С начала 2024 года в Нигерии произошло три крупных системных аварии, которые привели к массовым отключениям электричества.

Африка Электричество

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