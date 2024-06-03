Умерла первая в истории Австрии женщина-канцлер

В Европе когда-то говорили о всеобщем равенстве, особенно на фоне расширения ЕС. Сейчас на европейской территории можно наблюдать за системным процессом: бедные страны не богатеют, зато богатые, наоборот, беднеть начали. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала 360.ru отметил, что дело идет к превращению союза в очередной рейх.

Помните, когда шло расширение Евросоюза присоединением разных стран-нищебродов, многие эксперты возмущались, что слишком велико экономическое неравенство и богатые страны старой Европы будут доминировать над младоевропейцами? Адепты объединения тогда отвечали критикам, что это всего лишь Европа «двух скоростей» и ничего страшного в этом нет.

И, похоже, были правы. Потому что если проблема не решена, то точно намечены пути ее решения. Нет, бедные страны ЕС не будут становиться богаче: все будет ровно наоборот - богатые страны Евросоюза уже начали беднеть, и это носит системный характер.

А в рейхе, по понятным причинам, есть проблемы с политическими правами. И вот тут начать решили с Венгрии, как с наиболее непослушной части Европы. Бельгия призвала лишить ее права голоса в союзе. И я скажу, что это даже хорошо. Ребята сбрасывают маски.

Потом можно будет лишать права голоса страну с любой неудобной властью, но и это еще не вершина развития Европы. Когда-то придет осознание того, что никакое право голоса вообще никому не нужно, да и национальные правительства можно отменить. Все будет управляться только из Брюсселя. Это удобно и экономно, что для ЕС сейчас очень важно.

Да и руководство Евросоюза избирать не надо будет. Опять же дорого это, да и зачем народ баламутить лишний раз? Пусть уж сразу из Вашингтона назначают комиссаров - и никаких тебе «демократических процедур». В конце концов, если США - главная демократия мира, то пусть рулит демократией уже везде.

И во всей этой схеме есть только один изъян: любая идея европейского рейха всегда кончалась войной и крахом. И кто сказал, что в этот раз все будет иначе? Против генетики не попрешь.

Далее - его прямая речь.