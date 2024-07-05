05 июля 2024, 16:38

Умерла народная артистка СССР Лиана Исакадзе

РИА «Новости»
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Известная народная артистка СССР Лиана Исакадзе умерла на 78-м году жизни. Об этом сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Причины смерти артистки не раскрыли.

Исакадзе родилась в Тбилиси в 1946 году. В 1968 году окончила Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского по классу скрипки. Солировала в Московской филармонии, исполняла классические произведения грузинских композиторов, Антонио Вивальди и других.

С 1964 по 1981 годы Исакадзе играла на скрипке Страдивари, в 90-х годах переехала жить во Францию и Германию. В 2002 году получила английскую медаль «2000 выдающихся музыкантов XX века».

Музыка
05 июля 2024, 14:23
Отношения Турции и Сирии могут стать лучше благодаря Путину
РИА «Новости»
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Планируемый визит президента России Владимира Путина в Турцию может положить начало новому переговорному процессу страны с Сирией. На это указал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщило РИА «Новости».

«Все годы, прошедшие на сирийской арене, ясно показали всем, что необходимо создать механизм постоянного урегулирования. Сирии, чья инфраструктура была разрушена, а народ дезорганизован, необходимо встать на ноги и положить конец нестабильности», - заявил он.

Одной из главных проблем Эрдоган назвал деятельность в Сирии организаций, которые связаны с Рабочей партией Курдистана и признаны в Турции террористическими. Он призвал к их уничтожению.

«Мирные ветры, которые будут дуть в Сирии, и мирный климат, который будет царить на всей территории Сирии, также необходимы для возвращения миллионов людей, рассеянных в разных странах, на родину. Мы всегда протягивали и будем протягивать руку дружбы нашему соседу Сирии. Мы всегда будем поддерживать процветающую, единую и цельную Сирию», - сказал турецкий президент.

Ранее офис Эрдогана не подтвердил информацию о готовящейся осенью встрече с Башаром Асадом в России.

Турция Сирия Реджеп Эрдоган Россия Владимир Путин
05 июля 2024, 13:22
Сунак ушел в отставку после победы лейбористов на выборах в Великобритании
Global Look Press
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Лейбористы одержали победу на парламентских выборах в Великобритании. Риши Сунак извинился перед избирателями, объявил об отставке с поста премьер-министра и лидера Консервативной партии, сообщило агентство Bloomberg.

Политик выступил на Даунинг-стрит с последней речью в качестве главы правительства. Он признал поражение и извинился перед избирателями. Сунак объявил об уходе с поста премьера и лидера тори.

«Я услышал ваш гнев, ваше разочарование, и я беру на себя ответственность за эту потерю. <…> Я считаю, что эта страна стала безопаснее, сильнее и надежнее, чем 20 месяцев назад», - сказал он.

Лейбористы получили подавляющее большинство голосов, кардинально изменив политический ландшафт Великобритании после 14 лет правления консерваторов. Им достанутся не менее 412 мест. Консервативная партия потеряла более 250 мандатов.

Великобритания Выборы в Великобритании Риши Сунак
05 июля 2024, 12:48
Орбан прилетел в Москву на переговоры с Путиным
РИА «Новости»
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Урегулирование конфликта на Украине станет темой переговоров премьер-министра Венгрии и президента России Владимира Путина. Об этом, комментируя приезд главы правительства европейской страны, заявил пресс-секретарь Орбана Бертлан Хаваши.

«В рамках своей миротворческой миссии премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву. Глава правительства встретится с президентом России Владимиром Путиным», - процитировал ТАСС представителя венгерского премьера.

Венгрия Россия Переговоры Владимир Путин
05 июля 2024, 11:15
«Только мы вдвоем». Трамп вызвал Байдена на дебаты без правил
Global Look Press
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Экс-президент США Дональд Трамп предложил действующему главе страны Джо Байдену новые правила дебатов, подразумевающие участие без модераторов и ограничений. Это предложение он выдвинул в собственном аккаунте в социальной сети Truth Social.

«У меня есть ответ на вопрос о компетентности Бесчестного Джо Байдена. Давай проведем другие дебаты, но в этот раз без ограничений. Всеобъемлющая дискуссия, только мы двое на сцене, говорим о будущем нашей страны», - заявил Трамп.

После этого бывший президент перечислил, о чем хотел бы спросить Байдена. В списке есть вопросы об открытых границах, участии мужчин в женских видах спорта, полном переходе на электромобили и другие.

Накануне Трамп заявил, что действующий президент США «подавился, как собака костью» на дебатах, а после оправдывал свой провал усталостью после поездок.

По мнению CNN , следующие двое суток станут решающими для политической карьеры Байдена.

США Дональд Трамп Джо Байден

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