Умерла бывший гендиректор YouTube

По ее словам, Воджицки оказала огромное влияние на мир и вошла в историю компании. Пичаи добавил, что она была невероятным человеком, лидером и другом.

«Невероятно опечален потерей моей дорогой подруги Сьюзан Воджицки», - написал он.

В The New York Post подтвердили, что у экс-гендиректора YouTube несколько лет назад обнаружили рак легких. В газете подчеркнули, что Воджицки работала на руководящем посту в видеохостинге в течение девяти лет и сыграла решающую роль в успехе Google.

По данным RT , в начале 2024 года она потеряла сына, которому было 19 лет.

Ранее в США умер известный ученый Ли Чжэндао , получивший Нобелевскую премию за исследования в области физики частиц. Он скончался в своем доме в Сан-Франциско на 98-м году жизни.