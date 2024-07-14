Умерла актриса Шэннен Доэрти, сыгравшая Прю в «Зачарованных»
Звезда сериала «Зачарованные» Шэннен Доэрти ушла из жизни после долгой борьбы с раком. Об этом сообщил журнал Variety.
Актрисе было 53 года. Известность артистка получила после роли Прю Холливел в сериале «Зачарованные» - она играла старшую сестру, обладающую волшебными силами.
Причиной смерти Доэрти стал рак груди. Страшный диагноз актрисе поставили еще в 2015 году, и она много лет сражалась с болезнью.
Помимо «Зачарованных» артистка снималась в популярном сериале «Беверли-Хиллз, 90210», триллерах «Портрет убийцы» и «Другой день», а также в боевике «Крепость».
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