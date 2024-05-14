Умерла актриса-ребенок Малышка Гириджа
Не стало актрисы Малышки Гириджи, которая получила большую известность в детские годы. Она умерла в Индии в возрасте 83 лет, сообщил сайт Mathrubhumi.
По данным издания, Гириджи нашли 11 мая без признаков жизни в ее доме, расположенном в районе Анна-Нагар в Ченнаи. О причинах и обстоятельствах смерти - пока неизвестно.
Гириджа прославилась будучи ребенком, когда снималась в классических индийских фильмах 1950-х годов.
Одной из самых известных ее ролей стал образ в картине «Ачан». Актриса работала по направлению национальных фильмов, снимаясь в проектах на языке малаялам.
Малышку Гириджи любили несколько поколений зрителей, ее роли стали незабываемыми, отметили авторы статьи.