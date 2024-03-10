10 марта 2024, 13:04

Умерла актриса фильмов для взрослых София Леоне

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Скончалась американская порноактриса София Леоне. Ей было 26 лет, сообщило издание Daily Mail.

Авторы статьи уточнили, что девушку обнаружили без признаков жизни в ее доме 1 марта, но семья решила рассказать о случившемся только сейчас.

О причинах смерти звезды пока ничего не известно. По словам ее отчима, сотрудники полиции приступили к расследованию.

София родом из Майами. Она начала работать в порноидустрии, когда ей было меньше 20 лет. Агент приметил девушку на фестивале и пригласил поработать. Изучив будущую профессию, она через какое-то время согласилась впервые сняться в фильме для взрослых. Ее состояние превысило миллион долларов.

США Болезни Актеры
10 марта 2024, 13:29
Стали известны главные торговые партнеры России в Евросоюзе
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Почти половина объема товарооборота России с Европой пришлась на Белоруссию, Германию и Нидерланды. Об этом сообщило РИА «Новости».

Главным партнером России остается Белоруссия. Она экспортировала в страну товары на сумму 31,4 миллиарда долларов, а белорусский импорт составил порядка 23,5 миллиарда долларов.

Товарооборот РФ с государствами Евросоюза сократился до 96 миллиарда долларов. Из них доля Германии составила 12,2 миллиарда долларов, а Нидерландов - 9,9 миллиарда долларов.

Ранее Нидерланды, Колумбия и Эквадор стали лидерами по российскому экспорту цветов. За 2023 год нидерландские поставщики продали России 552 тысячи тонн цветов на сумму 4,6 миллиарда долларов.

Германия Белоруссия Европа Россия Евросоюз Нидерланды Экономика
10 марта 2024, 13:24
Лос-Анджелес окутало дымом из-за пожара по переработке каннабиса
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Лос-Анджелес погрузился в едкий дым из-за возгорания на фабрике по переработке каннабиса. Пятерых сотрудников противопожарной безопасности госпитализировали, сообщила газета Los Angeles Times.

Сильный взрыв произошел на территории двухэтажного здания, где хранился каннабис. В результате город наполнился дымом с характерным запахом, облако которого стало видно на расстоянии нескольких километров.

К ликвидации огня привлекли 145 спасателей. Причину возгорания не уточнили.

Мощный пожар 10 марта начался на территории управления магистральных газопроводов в Ханты-Мансийском автономном округе. На место прибыли сотрудники МЧС. По последним данным, никто не пострадал.

США Пожары Взрывы Переработка Заводы
10 марта 2024, 11:33
Рэпер Канье Уэст представил «русскую» коллекцию одежды
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Бренд Yeezy представил публике новую линейку одежды под названием «Черные псы». Коллекцию создал российский модельер Гоша Губчинский совместно с рэпером и дизайнером Канье Уэстом. Об этом американский исполнитель написал в соцсети Instagram *.

Желающие смогут приобрести дизайнерские футболки, худи, носки и джоггеры по цене 20 долларов за одну вещь. На всех предметах одежды модельеры поместили надпись «Черные псы» на кириллице.

О сотрудничестве с Гошей Губчинским Канье Уэст объявил в декабре. Он назначил известного модельера на должность главного дизайнера бренда одежды и обуви Yeezy. По словам рэпера, Губчинский является легендарной фигурой в сфере моды. Уэст также рассказал о значительных успехах его бренда в сфере музыки и дизайна.

Ранее в Сети появились сообщения о возможном сотрудничестве музыканта с российским художником Максом Арнаутовым. Его творчество привлекло исполнителя Тимбалэнда, который предложил Уэсту начать работать с диджитал-дизайнером из России.

*Instagram - социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.

США Одежда Россия Музыка Канье Уэст
10 марта 2024, 09:59
Ирландцы отклонили поправки в конституцию о семье
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Прошедший в Ирландии 8 марта общенациональный референдум о расширении в конституции страны понятий семьи и роли в ней женщины провалился. Такое заявление сделал премьер-министр страны Лео Варадкар, сообщило издание Irish Times.

Поправка, касающаяся предлагаемых изменений в статье, была отклонена с большим перевесом голосов. Почти 74% избирателей проголосовали против.

«На референдумах правительство предложило расширить определение семьи в конституции, чтобы признать „долговременные отношения“, такие как сожительствующие пары и их дети, и заменить формулировку „женщины в доме“ формулировкой, признающей заботу внутри семьи», - написал автор материала.

Варадкар сказал, что оба референдума были «полным поражением». Ирландский политик Мишель Мартин отметил, что большинство избирателей «не убедили аргументы в пользу изменения конституции таким образом».

Во Франции в Международный женский день внесли гарантированное право на аборт в конституцию. Подписал закон президент Франции Эммануэль Макрон. Добровольное прерывание беременности разрешено в республике с 1975 года, но теперь в основной закон страны добавили еще одну статью.

Дети Законы Семья Женщины Франция Референдум

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