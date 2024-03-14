14 марта 2024, 10:35

Умер занявший последнее место на Евровидении певец Джо Кутахар

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На 84-м году жизни скончался известный мальтийский певец Джо Кутахар, который участвовал в конкурсе Евровидение. Об этом сообщило издание Times of Malta.

О смерти артиста стало известно от его брата Фрэнка. Причины ухода исполнителя из жизни не называются.

Джо Кутахар принимали участие в Евровидении в 1972 году в Эдинбурге. Выиграв отбор, Кутахар представил Мальту на международном конкурсе в дуэте под названием Helen and Joseph. Участники заняли последнее место, получив минимальное количество баллов от большинства членов жюри.

Несмотря на это, карьера Кутахара была длительной и разнообразной. Родившийся в 1941 году певец отметился как артист кабаре в Великобритании в 1960-е годы и участник мальтийской рок-оперы Ġensna.

Евровидение Музыка Шоу-бизнес
14 марта 2024, 10:00
В СБ ООН в закрытом режиме поднимут тему расследования ЧП с «Северными потоками»
РИА «Новости»
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Тему необходимости проведения международного расследования терактов на «Северных потоках» вновь поднимут на заседании Совета Безопасности ООН в четверг, 14 марта. Об этом в своем Telegram сообщил первый зампостпреда России при международной организации Дмитрий Полянский.

Дипломат отметил, что после того, как национальные расследования по поводу ЧП с российскими магистральными газопроводами прекратили Дания и Швеция, стало очевидно, что они пытались просто тянуть время.

Все это, подчеркнул Полянский, делалось ради того, чтобы вывести из-под удара главного и очевидного подозреваемого в этом теракте.

«Просто дальше тянуть резину в Стокгольме и Копенгагене, видимо, уже не могли. В Берлине пока еще тужатся, но картины это не меняет», - указал он.

Зампостпреда добавил, что обсуждение вопроса будет закрытым. Затем пройдет общение с журналистами.

Газопровод Северный поток — 2 ООН Северный поток
14 марта 2024, 09:42
США провели с Ираном тайные переговоры об атаках хуситов
РИА «Новости»
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США пытались убедить Иран повлиять на йеменских хуситов с тем, чтобы они прекратили атаки на суда в Красном море. Тайные переговоры между сторонами прошли в январе в Омане, сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

Делегацию Штатов, по информации FT, возглавлял координатор Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку Бретт Макгерк. Иран представлял заместитель главы МИД Али Багери Кани. Общение при этом происходило через оманских посредников.

Источник издания отметил, что Штаты рассматривают непрямой канал связи с Ираном как способ обсудить «весь спектр угроз» и понять, какие действия следует предпринять для предотвращения более масштабного конфликта. На переговорах в Омане американская сторона также высказала обеспокоенность по поводу расширения ядерной программы Ирана, указала газета.

По информации РИА «Новости» , хуситы собираются запустить в производство и использовать для атак на корабли гиперзвуковые ракеты скоростью десять тысяч километров в час, работающие на твердом топливе. Их уже испытали в Йемене, сообщил источник агентства.

США Иран
14 марта 2024, 09:36
МИД отреагировал на заявление ЕП, отказавшегося наблюдать за выборами в РФ
РИА «Новости»
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Европарламент официально отказался наблюдать за президентскими выборами и не будет комментировать ни сам избирательный процесс, ни его результаты. И в Европе об этом должны помнить, написала в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Все запомнили? Я - да. Теперь пусть попробуют хоть слово сказать о выборах президента России, и все поймут, что они заврались или душевно нездоровы», - подчеркнула дипломат.

Россия готовится к проведению выборов, которые намечены на 15-17 марта. В Службе внешней разведки заявили, что иностранные государства, в частности, США, могут попытаться этому помешать. По данным спецслужбы, американские власти через подконтрольные им неправительственные организации хотят повлиять на явку избирателей.

Россия Европарламент Выборы
14 марта 2024, 09:34
Взрыв раздался в жилом доме в Тбилиси
Unsplash
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В жилом корпусе в Тбилиси раздался взрыв. В результате обрушилась стена дома. Об этом сообщили в Telegram-канале «Sputnik Грузия».

Утром в четверг, 14 марта, раздался сильный взрыв на первом этаже в жилом доме на улице Самтреди, № 2 в районе Дидубе. По данным администрации Тбилиси, пострадавших в результате ЧП нет. Из жилого корпуса эвакуировали 93 семьи.

«На месте были мобилизованы как сотрудники Службы по чрезвычайным ситуациям МВД и профильных ведомств, так и представители столичной мэрии и администрации Дидубийского района», - указали власти грузинской столицы.

Администрация Дидубийского района предоставила жителям поврежденного дома места в гостиницах. Специалистам предстоит изучить особенности здания. После этого они решат, могут ли местные жители вернуться в свои квартиры.

В феврале на рынке в городе Рустави рядом с Тбилиси мужчина начал стрельбу. В результате ЧП скончались четыре человека.

Грузия Взрывы

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