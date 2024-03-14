Умер занявший последнее место на Евровидении певец Джо Кутахар

Тему необходимости проведения международного расследования терактов на «Северных потоках» вновь поднимут на заседании Совета Безопасности ООН в четверг, 14 марта. Об этом в своем Telegram сообщил первый зампостпреда России при международной организации Дмитрий Полянский.

Дипломат отметил, что после того, как национальные расследования по поводу ЧП с российскими магистральными газопроводами прекратили Дания и Швеция, стало очевидно, что они пытались просто тянуть время.

Все это, подчеркнул Полянский, делалось ради того, чтобы вывести из-под удара главного и очевидного подозреваемого в этом теракте.

«Просто дальше тянуть резину в Стокгольме и Копенгагене, видимо, уже не могли. В Берлине пока еще тужатся, но картины это не меняет», - указал он.

Зампостпреда добавил, что обсуждение вопроса будет закрытым. Затем пройдет общение с журналистами.