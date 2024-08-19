19 августа 2024, 17:26

Умер ведущий телемостов между СССР и США Фил Донахью

Global Look Press
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Знаменитый американский журналист Фил Донахью, ведущий телемостов СССР — США, скончался на 89-м году жизни. Заявление семьи опубликовали в шоу «Today» на канале NBC, где Донахью когда-то был постоянным участником.

Знаменитый американский журналист Фил Донахью, ведущий телемостов СССР - США, скончался на 89-м году жизни. Заявление семьи опубликовали в шоу «Today» на канале NBC , где Донахью когда-то был постоянным участником.

«Донахью скончался в воскресенье вечером после продолжительной болезни», - передали репортеры.

Известно, что телеведущий умер дома в окружении семьи: жены Марло Томас, с которой прожил 44 года, сестры, детей, внуков и любимого пса - золотистого ретривера Чарли. Официальная причина смерти Донахью пока не названа.

Донахью прославился как ведущий телешоу и интервьюер - он впервые стал работать в формате современных ток-шоу с участием звездных гостей и аудиторией в студии. За этого коллеги называли его «первопроходцем» и «пионером». Его «Шоу Фила Донахью» стало одной из самых влиятельных программ своего времени.

Кроме того, Донахью вел телемост СССР - США и работал с Владимиром Познером. За свою карьеру журналист получил девять премий «Эмми» и президентскую медаль Свободы - высшую гражданскую награду Соединенных Штатов.

Донахью никогда не утверждал, что он беспристрастен. Он был ярым либералом, поэтому его самым частым гостем в шоу был Ральф Нейдер.

США Дети Награды СССР Болезни Семья Ток-шоу
19 августа 2024, 17:02
Путин подарил икону кафедральному собору Святых жен-мироносиц в Баку
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин передал в дар кафедральному собору Святых жен-мироносиц в Баку икону «Преображение Господне». Об этом сообщили журналисты кремлевского пула «РИА Новости».

Русская православная церковь 19 августа отмечает праздник Преображения , также известный как Яблочный Спас.

Собор, принадлежащий Бакинско-Азербайджанской епархии Русской православной церкви, построили в 1909 году. В советские годы храм закрыли, но после распада СССР началось его восстановление. В 2001 году собор освятил лично Патриарх Алексий II. Через два года его торжественно открыли вновь.

Путин накануне прибыл в Азербайджан с государственным визитом. Его встретили президент страны Ильхам Алиев со своей женой Мехрибан. Начался визит с неформального ужина , а наутро состоялись переговоры в узком составе.

РПЦ Религия Владимир Путин Азербайджан
19 августа 2024, 16:28
Стало известно, где похоронят Алена Делона
Global Look Press
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Французского актера Алена Делона, предположительно, похоронят в часовне в его поместье Души, недалеко от могил его собак. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Журналисты добавили - Делон мечтал, чтобы его там похоронили, и запрашивал для этого разрешение у мэра и префектуры.

Актер ушел из жизни накануне в собственном поместье после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 88 лет. После двух инсультов, перенесенных в 2019 году, он выражал желание пройти через эвтаназию, однако этого так и не произошло.

Ранее народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова вспомнила съемки с Делоном в фильме «Тегеран-43» и рассказала, каким французский актер был в жизни.

Франция Умер Ален Делон
19 августа 2024, 13:29
Киргизский MBank приостановил денежные переводы в Россию
РИА «Новости»
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Киргизский MBank приостановил денежные переводы через российские банки. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Переводы через российские банки, в том числе Сбербанк, Тинькофф и МТС, временно приостановлены в обоих направлениях», - указали представители банка.

Они добавили, что услуга останется недоступной на неопределенный срок.

В то же время банк сообщил, что входящие переводы будут продолжаться через кредитные организации, не попавшие под санкции, по рублевым реквизитам. MBank является одним из крупнейших коммерческих банков Киргизии.

Ранее представители российского бизнеса указали на проблемы с трансграничными платежами , которые начались с 2023 года. Они затронули банки Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Финансовый директор ПЭК Роман Ромашевский объяснил сложности в работе ужесточением проверок из-за санкций США.

Банки Киргизия
19 августа 2024, 07:43
Сотни людей вышли на пропалестинскую акцию в Чикаго перед съездом демократов
Global Look Press
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Сотни людей приняли участие в пропалестинской акции в центре Чикаго, где пройдет открытие Национального съезда Демократической партии США. Об этом сообщило издание Reuters.

Демонстранты потребовали прекратить поставки оружия Израилю. Премьер-министра этой страны Биньямина Нетаньяху обвинили в геноциде жителей сектора Газа, а президента США Джо Байдена - в пособничестве главе израильского кабмина.

Участники акции прошли по одной из главных улиц Чикаго к Гранд-парку на берегу озера Мичиган. Безопасность на митинге обеспечили правоохранители, которые перекрыли несколько улиц вблизи Мичиган-авеню.

Ранее журналисты газеты The New York Times предрекли беспорядки в США при победе республиканца Дональда Трампа. Представители СМИ не исключили, что тот применит военную силу для подавления волнений внутри страны.

США Митинги Демократическая партия США

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