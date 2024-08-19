Умер ведущий телемостов между СССР и США Фил Донахью

Знаменитый американский журналист Фил Донахью, ведущий телемостов СССР - США, скончался на 89-м году жизни. Заявление семьи опубликовали в шоу «Today» на канале NBC , где Донахью когда-то был постоянным участником.

«Донахью скончался в воскресенье вечером после продолжительной болезни», - передали репортеры.

Известно, что телеведущий умер дома в окружении семьи: жены Марло Томас, с которой прожил 44 года, сестры, детей, внуков и любимого пса - золотистого ретривера Чарли. Официальная причина смерти Донахью пока не названа.

Донахью прославился как ведущий телешоу и интервьюер - он впервые стал работать в формате современных ток-шоу с участием звездных гостей и аудиторией в студии. За этого коллеги называли его «первопроходцем» и «пионером». Его «Шоу Фила Донахью» стало одной из самых влиятельных программ своего времени.

Кроме того, Донахью вел телемост СССР - США и работал с Владимиром Познером. За свою карьеру журналист получил девять премий «Эмми» и президентскую медаль Свободы - высшую гражданскую награду Соединенных Штатов.

Донахью никогда не утверждал, что он беспристрастен. Он был ярым либералом, поэтому его самым частым гостем в шоу был Ральф Нейдер.