Умер угнавший истребитель из СССР в Японию летчик-перебежчик Беленко

«Проведя жизнь на легендарной службе выбранной им стране, Виктор скончался 24 сентября 2023 года после скоротечной болезни», - сказано в сообщении.

По информации издания, Беленко умер в кругу семьи, рядом находились его сыновья Том и Пол.

В 1976 году Виктор Беленко угнал истребитель-перехватчик МиГ-25 в Японию. Таким образом противники СССР по «Холодной войне» смогли изучить новейшую на тот момент советскую военную разработку. Благодаря предательству летчик получил политическое убежище в США, а позже и гражданство.

В субботу, 18 ноября, стало известно, что действующий летчик ВВС Украины прилетел в Россию. Перебраться через линию боевого соприкосновения ему помог российский пилот вертолета Ка-52 с позывным Воевода.