Умер участник музыкального дуэта Steve & Eydie Стив Лоуренс

Назначение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО произойдет позже, чем ожидалось. Об этом сообщила Нидерландская радиовещательная компания со ссылкой на источники в Брюсселе и Гааге.

«Рютте придется подождать, назначение гендиректора НАТО займет больше времени», - сообщили журналисты.

Премьер-министр - один из основных кандидатов на должность. В конце февраля казалось, что его назначение пройдет быстро, но все оказалось не так просто. Официальной процедуры выбора нового генерального секретаря нет, но Рютте нужна поддержка всех 32 стран-членов НАТО.

Кандидата поддерживает большинство государств, в то числе США, Великобритания, Германия и Франция.

«Но Венгрия заявила, что не поддержит его кандидатуру, и две недели назад появился конкурирующий кандидат на высший пост в НАТО: президент Румынии Йоханнис», - написали авторы публикации.

Ранее колумнист газеты Financial Times Саймон Купер порассуждал на тему, подойдет ли премьер Рютте на роль генсека Североатлантического альянса. Нидерландскому политику придется учитывать противоположные позиции членов НАТО.