Умер старейший житель Литвы

По ее словам, Меряцкаса не стало в воскресенье, 7 января. Генявичене добавила, что он до последних дней оставался вполне бодрым для своего возраста, часто сам ходил в магазин. Лишь перед Рождеством литовец заболел и уже не смог поправиться.

В стране по-прежнему живут 339 человек старше 100 лет.

Ранее, 2 января, в Тоскане умер старейший итальянец.

Ему было 111 лет. Триполи Джаннини овдовел еще в 1980-х. Летом в городе Чечина широко отмечали его день рождения. Ранее он стал самым пожилым жителем Италии, привившимся от коронавируса.

Журнал Forbes обнародовал список миллиардеров, умерших в 2023 году. В него вошел 21 человек , старейшему из которых было 99 лет. Средний возраст умерших миллиардеров составил 85 лет. Женщина в списке лишь одна - 56-летняя владелица фармацевтической компании WuXi AppTec Чжао Нин, страдавшая от рака.