Умер раздавший почти все свои деньги создатель Duty Free

Читайте нас в:

Фини умер в понедельник, 9 октября, в Сан-Франциско.

Себе на пенсию филантроп оставил два миллиарда долларов, указало издание. У Фини остались жена, пятеро детей от первого брака, 16 внуков, а также четверо племянников.

В список богатейших американцев по версии Forbes Фини впервые попал в 1988 году. На тот период времени его состояние оценивалось в 1,3 миллиарда долларов. Однако, как выяснилось позже, капитал бизнесмена был значительно больше. Дело в том, что Фини тайно перевел в благотворительный фонд основную часть своего состояния.

Средства фонда перечисляли на здравоохранение, научные исследования, а также на правозащитную деятельность. В частности, деньги из благотворительного фонда направлялись на проекты по борьбе со СПИДом в ЮАР и на развитие университетов в Ирландии.