Умер принц Греческий и Датский Михаил, известный как писатель Мишель Де Грес

Принц Михаил был родственником крупнейших королевских домов, но женился на художнице Марине Карелле, у них родились две дочери, принцесса Александра и принцесса Ольга.

«Он потерял отца, когда ему был всего год, вырос в Марокко и Испании, а затем учился во Франции, но всегда любил Грецию и ее историю. Он приехал в Грецию выполнять свои военные обязанности», - указала газета.

Издание не указало дату и время прощания с принцем.