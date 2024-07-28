28 июля 2024, 22:00

Умер принц Греческий и Датский Михаил, известный как писатель Мишель Де Грес

Global Look Press
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Принц Греческий и Датский Михаил, известный как историк и писатель под псевдонимом Мишель Де Грес скончался в 85-летнем возрасте в афинской больнице. Некролог написала газета Kathimerini.

Принц Михаил был родственником крупнейших королевских домов, но женился на художнице Марине Карелле, у них родились две дочери, принцесса Александра и принцесса Ольга.

«Он потерял отца, когда ему был всего год, вырос в Марокко и Испании, а затем учился во Франции, но всегда любил Грецию и ее историю. Он приехал в Грецию выполнять свои военные обязанности», - указала газета.

Издание не указало дату и время прощания с принцем.

Семья Греция История Писатели
28 июля 2024, 20:50
Главе МВД Франции отправили письмо с вирусом чумы
Pxhere
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Подозрительное письмо направили на имя главы Министерства внутренних дел Франции Жеральда Дарманена. Об этом сообщило издание Parisien.

Посылка пришла на почту в сортировочный центр департамента Кот-д’Ор. В письме заметили мелкую пудру черного цвета.

Специалисты провели исследования порошка в подразделении полиции по ядерным, биологическим, радиологическим, химическим и взрывчатым веществам. Тесты показали положительный результат на наличие вируса чумы.

Позже содержимое посылки отправили на экспертизу в Институт Пастера. Окончательные результаты ожидаются вечером 29 июля.

Роспотребнадзор ранее исключил риски распространения чумы в России. Ведомство организовало работу по предотвращению завоза инфекции в страну.

Болезни Франция
28 июля 2024, 20:46
«Была готова принять пулю». Трамп защитил женщину-телохранителя от нападок СМИ
РИА «Новости»
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Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп заступился за женщину-агента Секретной службы, которая прикрывала его во время покушения. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Пресса раскритиковала телохранительницу за то, что она была «недостаточно высокой». Трамп заметил, что женщина не проявила медлительности. Он назвал ее прекрасным человеком.

«Она была такой храброй, она прикрывала меня, она была готова принять пулю», - подчеркнул политик.

Правые СМИ обрушились на женщин-агентов после покушения на Трампа. Директор Секретной службы Кимберли Читл подала в отставку.

Директор ФБР Кристофер Рэй заявлял, что экс-президент США мог пострадать не от пули , а от обломков телесуфлера. Специалисты все еще не пришли к единому мнению на этот счет.

Покушение на Трампа произошло 13 июля. Политика увели с мероприятия с окровавленным ухом.

США Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа
28 июля 2024, 20:45
Штаб Харрис отчитался о собранных средствах на предвыборную кампанию
РИА «Новости»
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Предвыборный штаб вице-президента Камалы Харрис отчитался, что собрал на проведение избирательной кампании 200 миллионов долларов. Сообщение опубликовали в соцсети Х.

«Собрано 200 миллионов долларов», - следует из публикации в социальной сети.

Штаб кандидата от Демпартии утверждает, что 66% пожертвований поступили от тех, кто делал это впервые. Также в посте указали, что к предвыборной кампании Харрис привлекли 170 тысяч новых волонтеров.

Экс-президент США Барак Обама и его супруга поддержали Харрис и заявили, что она будет «фантастическим президентом». Он обещал сделать все, чтобы обеспечить победу Харрис на выборах.

США Доллары США Волонтеры Выборы президента США Камала Харрис Выборы
28 июля 2024, 19:37
«Реакция на их действия». Патрушев — о возможности снятия моратория на размещение РСМД
РИА «Новости»
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Возможность снятия Россией моратория на размещение своих ракет средней и меньшей дальности — ответ на планы США расположить дальнобойные вооружения в Германии. Такое заявление сделал помощник президента Николай Патрушев, сообщило РИА «Новости».

Возможность снятия Россией моратория на размещение своих ракет средней и меньшей дальности - ответ на планы США расположить дальнобойные вооружения в Германии. Такое заявление сделал помощник президента Николай Патрушев, сообщило РИА «Новости».

«Это наша реакция на их действия <…> Они принимают решения вне зависимости от того, что мы будем делать, а ведут себя агрессивно», - сказал Патрушев.

Помощник президента подчеркнул, что российская сторона - не провокатор. РФ только отвечает на действия других.

Президент Владимир Путин во время парада в честь Дня ВМФ в Петербурге заявил, что Россия освободит себя от моратория на РСМД в случае появления ракет США в Германии. Глава государства признал, что из-за действий Соединенных Штатов ситуация напоминает ситуацию холодной войны. Россия имеет право действовать зеркально.

С 2026 года США планируют размещать в Германии новые средства огневого поражения большей дальности. В России предположили, что шаги американских властей направлены на запугивание. Штаты в свою очередь пообещали следить за решениями России по РСМД.

Германия США Ракеты Войны Россия Владимир Путин

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