Умер принц Греческий и Датский Михаил, известный как писатель Мишель Де Грес
Принц Греческий и Датский Михаил, известный как историк и писатель под псевдонимом Мишель Де Грес скончался в 85-летнем возрасте в афинской больнице. Некролог написала газета Kathimerini.
Принц Михаил был родственником крупнейших королевских домов, но женился на художнице Марине Карелле, у них родились две дочери, принцесса Александра и принцесса Ольга.
«Он потерял отца, когда ему был всего год, вырос в Марокко и Испании, а затем учился во Франции, но всегда любил Грецию и ее историю. Он приехал в Грецию выполнять свои военные обязанности», - указала газета.
Издание не указало дату и время прощания с принцем.