Умер Пол Александер, проживший более 70 лет в «железном легком»

Пол умер 11 марта в присутствии своего брата. Причиной его смерти стал коронавирус.

В 1952 году, в возрасте шести лет, Александер заболел серьезной формой полиомиелита. Болезнь оставила его парализованным и зависимым от «железного легкого» - герметичной барокамеры размером с человека, в которой за счет изменения давления создаются условия для введения воздуха в легкие и его выведения из них.

Интересно, что вакцина против полиомиелита была разработана всего через несколько лет после того, как он заболел. Несмотря на свои ограничения, Александер получил образование и стал адвокатом.