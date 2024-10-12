12 октября 2024, 21:45

Умер первый министр Шотландии и экс-ведущий шоу на RT Алекс Салмонд

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Скончался бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд, ему было 69 лет. Об этом сообщила газета Daily Record.

Представитель партии «Альба» рассказал изданию, что политик умер в субботу, 12 октября, после выступления с речью в Северной Македонии.

«Алекс Салмонд, один из важнейших деятелей в истории Шотландской национальной партии (ШНП), ушел из жизни на 70-м году жизни», - отметили в публикации.

Салмонд занимал пост первого министра Шотландии в период с 2007 по 2014 год. Также он возглавлял Шотландскую националистическую партию в 1990–2000 годах, а с 2021 года руководил националистической партией «Альба». Также Салмонд вел на телеканале RT политическое шоу Alex Salmond Show.

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак направил слова соболезнования близким Салмонда, отметив его мастерство в дебатах и страсть к политике.

Великобритания История Шотландия
12 октября 2024, 18:36
NASA назвало дату приводнения Crew Dragon с россиянином на борту
Читайте нас в: Google Новости
Российский космонавт Александр Гребенкин вернется с орбиты на Землю вместе с экипажем Crew Dragon 14 октября. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Российский космонавт Александр Гребенкин вернется с орбиты на Землю вместе с экипажем Crew Dragon 14 октября. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ).

В ведомстве отметили, что на 13 октября запланировали отстыковку корабля от Международной космической станции. Самое ранее время приводнения, в зависимости от погодных условий, запланировано на 15:38 по времени Восточного побережья США 14 октября.

Вместе с Гребенкиным на землю после семимесячной экспедиции вернутся астронавты NASA Жанетт Эппс, Майкл Барратт и Мэтью Доминик.

Изначально отстыковку корабля Crew Dragon от МКС планировали на 10 октября. Она была связана с погодными условиями.

Ранее в NASA рассказали о судьбе перекрестных полетов с Россией. Миссии двух стран продолжатся.

США Космонавты Россия NASA
12 октября 2024, 12:08
Грабители в Чикаго совершили налет на поезд с ценным грузом
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Банда грабителей совершила налет на грузовой поезд с ценными товарами в районе Южный Остин в Чикаго. Кадры ограбления показал телеканал ABC Chicago.

Очевидцы рассказали, что поезд грабили в течение часа как минимум 12 человек. Приехавшая полиция не смогла остановить бандитов, несмотря на применение оружия. Налетчики скрылись с места происшествия на автомобиле.

В железнодорожной компании пояснили, что грузовой состав остановился, чтобы дождаться разрешения на движение по путям компании-партнера.

В Нью-Йорке женщина в шапочке для душа угнала поезд метро. ЧП произошло в середине сентября. Мужчина и женщина сели в пустой поезд и управляли им, пока не врезались в другой состав.

США Ограбления Оружие Поезда Полиция
12 октября 2024, 10:30
В Венгрии назвали скандалом слова Харрис об Орбане
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Слова вице-президента США Камалы Харрис в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана неприемлемы, это неуважение к венгерскому народу. На это в интервью РИА «Новости» указал министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

«Прежде всего, это скандал. Это скандал - так говорить о моем премьер-министре. Это неприемлемо. Это полное неуважение не только к премьер-министру, но и к венгерскому народу», - отметил глава венгерского МИД.

Он подчеркнул, что Орбан на посту премьер-министра находится по воле народа на протяжении 14 лет и заявление Харрис показывает полное неуважение к венгерской нации. На вопрос о последствиях Сийярто ответил, что это, «определенно, не лучший старт».

Харрис назвала Виктора Орбана, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына «диктаторами, автократами и теми, кого отлично можно описать словом „убийцы“». Помимо этого, критикуя своего оппонента по предвыборной гонке Дональда Трампа, вице-президент США охарактеризовала российского лидера Владимира Путина как диктатора.

США Венгрия Скандалы Международные отношения Камала Харрис Виктор Орбан
12 октября 2024, 00:51
Напавшую на американского пограничника россиянку задержали в США
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В США задержали россиянку Олесю Сумину, обвинив ее в нападении на офицера Таможенно-пограничной службы страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на американский минюст.

По данным ведомства, гражданка России с двумя детьми выехала 9 октября из США в Канаду для подачи заявления на предоставление убежища, но получила отказ. Канадские пограничники отвезли ее к КПП в городе Баффало в штате Нью-Йорк.

После прибытия офицеры проинформировали своих американских коллег, что с женщиной «тяжело справляться». Пограничники США пытались поговорить с россиянкой, используя приложение с языковым переводчиком, но она отказалась предоставить личную информацию.

Женщина также помешала им получить доступ к ее сотовому телефону, спрятав его в карман.

«Когда офицеры попытались забрать телефон, Сумина быстро стала агрессивной, <…> схватила их за рубашки, царапала и впивалась в запястье и левую руку одного офицера», - заявили в минюсте.

Россиянку арестовали, обвинили в нападении на пограничника. Если ее признают виновной, то ей грозит до восьми лет тюремного заключения.

Ранее прокуратура Нью-Йорка обвинила двух россиян в сговоре с целью контрабанды микроэлектроники военного назначения от дистрибьюторов российской компании в США.

США Уголовное дело Таможня Канада Тюрьмы Россия Аресты

Новости по теме