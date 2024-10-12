Умер первый министр Шотландии и экс-ведущий шоу на RT Алекс Салмонд

Представитель партии «Альба» рассказал изданию, что политик умер в субботу, 12 октября, после выступления с речью в Северной Македонии.

«Алекс Салмонд, один из важнейших деятелей в истории Шотландской национальной партии (ШНП), ушел из жизни на 70-м году жизни», - отметили в публикации.

Салмонд занимал пост первого министра Шотландии в период с 2007 по 2014 год. Также он возглавлял Шотландскую националистическую партию в 1990–2000 годах, а с 2021 года руководил националистической партией «Альба». Также Салмонд вел на телеканале RT политическое шоу Alex Salmond Show.

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак направил слова соболезнования близким Салмонда, отметив его мастерство в дебатах и страсть к политике.