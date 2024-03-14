Умер Патриарх Болгарской православной церкви

Президент США Джо Байден во время своего выступления в городе Милуоки перепутал, сколько времени он работает на президентском посту. Трансляцию вели на YouTube-канале Белого дома.

«Послушайте, ребята, я закончу свое выступление так: четыре года назад на этой неделе я занял должность», - сказал он.

После победы на выборах президента США в ноябре 2024 года кандидат вступит должность в январе после инаугурации. Ни с одной из этих дат не прошло четыре года, как указал Байден.

Американский лидер периодически попадает в конфуз перед публикой. Так, он назвал председателя КНР Си Цзиньпина именем умершего китайского политика. Байден также оконфузился, перепутав имя европейского лидера. До этого 81-летний политик пообщался умершим канцлером Германии Гельмутом Колем.