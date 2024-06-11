Умер открывший статин японский биохимик Акира Эндо

Ученого не стало 6 июня. По данным источника издания, смерть наступила в доме престарелых.

Эндо окончил факультет сельскохозяйственных наук в университете Тохоку, трудился в фармацевтической компании, потом стал профессором Токийского университета сельскохозяйственных и технологических наук. В 1970-х годах Акира Эндо занялся разработкой лекарства, снижающего уровень холестерина в крови. В 1973-м он обнаружил такое вещество, производимое синей плесенью, и тем самым открыл путь для разработки статиновых препаратов.

В январе 2024 года в возрасте 77 лет скончался геронтолог Владимир Хавинсон , который открыл пептиды и тем самым спас жизни более 100 миллионов человек.